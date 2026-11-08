Sandoval y Lobera, opciones para suplir a José Juan Romero en Ceuta

La entidad caballa ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador que intente revertir la situación en LaLiga Hypermotion y maneja varios nombres para hacerse cargo del equipo

La destitución de José Juan Romero ha abierto una nueva etapa en la AD Ceuta FC y Luhay Hamido, presidente del club ceutí, no quiere que el vacío en el banquillo se prolongue demasiado. La entidad caballa trabaja ya en la elección del sustituto del técnico de Gerena, con la intención de que el nuevo responsable se ponga al frente de la plantilla este lunes y disponga de una semana para preparar el próximo compromiso liguero, ante el Tenerife.

Hay varios nombres sobre la mesa y uno de los que más fuerza estaría tomando es el de Sergio Lobera, tal y como adelanta Ceuta TV. El entrenador zaragozano conoce perfectamente la casa, ya que vivió una primera etapa en el Alfonso Murube en la temporada 2011/12.

Lobera cuenta con una trayectoria que comenzó en la cantera del FC Barcelona, donde trabajó con futbolistas como Sergio Busquets, Bojan Krkic o Jonathan dos Santos. Después de pasar por el Terrassa y el San Roque de Lepe, llegó al Ceuta y posteriormente encontró en la UD Las Palmas uno de los grandes escaparates de su carrera. Dirigió al conjunto canario entre 2012 y 2014, firmando 25 victorias, 18 empates y 16 derrotas en 59 encuentros de Segunda División. Su trabajo también le permitió recibir el premio al mejor entrenador de la categoría en marzo.

Tras su salida de Las Palmas comenzó su periplo internacional. A finales de 2014 puso rumbo a Marruecos para dirigir al Moghreb Tetuán y, desde entonces, ha desarrollado buena parte de su carrera lejos de España. La India, China y de nuevo el fútbol indio han sido algunos de sus destinos. Su última experiencia fue en el Mohun Bagan, durante la temporada 2025/2026.

Pero Lobera no es el único candidato que aparece en las quinielas. José Ramón Sandoval también figura entre los técnicos que se estarían valorando en la secretaría técnica caballa, tal y como adelanta El Faro y ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. El madrileño es un entrenador con experiencia en situaciones límite y con un historial de objetivos importantes, especialmente en el Rayo Vallecano, al que llevó a Primera División en la campaña 2010/11 y con el que consiguió la permanencia en la temporada siguiente.

También pasó por Sporting de Gijón, Granada, Córdoba y Fuenlabrada. En varios de esos destinos asumió el reto de evitar un descenso, una especialidad que ha marcado buena parte de su trayectoria.

El Ceuta busca ahora una solución inmediata. La derrota en Córdoba aceleró el final de José Juan Romero y la prioridad pasa por encontrar cuanto antes a quien recoja el testigo del entrenador más importante de la historia del club.