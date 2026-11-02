Drástica medida de Luhay Hamido para intentar levantar al Ceuta: Desvinculación gratuita y cobrando todo el contrato para el futbolista que quiera irse

Tras poner su cargo a disposición de la junta directiva, Luhay Hamido reunió a toda la plantilla y ofreció la salida a los jugadores que no quisieran continuar en el Ceuta, con el cobro íntegro de sus contratos, pero ninguno aceptó

La AD Ceuta FC atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada y su presidente, Luhay Hamido, ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Después de poner su cargo a disposición de la junta directiva tras la derrota ante el Sporting de Gijón, lo cual fue rechazado por unanimidad, el dirigente caballa mantuvo una reunión con todos los estamentos del club para tratar de encontrar una reacción a la mala dinámica del equipo. Un encuentro que dejó una escena llamativa. Hamido ofreció la salida a todos aquellos futbolistas que no estuvieran dispuestos a seguir adelante, garantizándoles el cobro íntegro de sus contratos. Ninguno aceptó.

La reunión tuvo lugar este domingo por la noche en las instalaciones del club y se prolongó hasta la madrugada. Además del presidente y la junta directiva, estuvieron presentes el entrenador, José Juan Romero, su cuerpo técnico, la dirección deportiva y todos los integrantes de la plantilla. El equipo acababa de caer por 0-2 ante el Sporting en el Alfonso Murube, un resultado que le ha dejado como colista de LaLiga Hypermotion, con solo cinco puntos después de doce jornadas.

Según explicó el propio club en un comunicado, Hamido puso sobre la mesa la posibilidad de que cualquier jugador que quisiera abandonar la disciplina caballa pudiera hacerlo sin perder dinero. La propuesta incluía "la posibilidad de hacerlo, garantizándole el cobro de la totalidad de su contrato, pero ningún futbolista aceptó la propuesta".

La respuesta de los jugadores llevó al presidente a dar un paso más en una reunión que, según la versión de la entidad, tuvo momentos de especial tensión y compromiso. "Se cerró la puerta con llave y Hamido se dirigió a los presentes sinceramente y con un tono directo, preguntándoles si estaban decididos a sacar adelante la situación", recoge la nota oficial.

El Ceuta busca un punto de inflexión

La puerta no se abrió hasta que todos los presentes trasladaron su compromiso con el objetivo marcado por el club. La permanencia en Segunda División es ahora la prioridad de una plantilla que necesita reaccionar cuanto antes para salir del último puesto de la clasificación.

La entidad considera que este encuentro "puede suponer un punto de inflexión para afrontar lo que resta de temporada". Todo ello llega apenas unas horas después de que Hamido anunciara que ponía su cargo a disposición de la junta directiva, tal y como contamos en ESTADIO Deportivo. Sin embargo, la directiva decidió posteriormente no aceptar su renuncia y reafirmar su continuidad al frente del club. Ahora, el mensaje desde dentro es de unidad, aunque el equipo necesita trasladarlo cuanto antes al terreno de juego.

El club, al igual que la ciudad autónoma, no está viviendo un año fácil. Después de ser la revelación en Segunda el curso pasado, la crisis migratoria del pasado verano le impidió reforzarse y el equipo se ha resentido este inicio de temporada.