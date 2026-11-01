Así queda la clasificación de La Liga Hypermotion tras las victorias de Granada y Sporting y el empate del Castellón

Sólo tres partidos se disputaron este domingo debido a que el encuentro entre CD Tenerife y CF Andorra se pospuso a este lunes por razones meteorológicas. Granada CF y Real Sporting de Gijón no fallaron a domicilio, mientras que el CD Castellón empató

Domingo escaso de partidos en Segunda división aprovechando que este lunes es festivo nacional, pero muy interesantes debido a que disputaron sus respectivos encuentros tres equipos que están en la pelea por conseguir el ascenso a Primera división: Granada CF, Real Sporting de Gijón y CD Castellón. Todos ejercieron de visitante y ninguno tropezó ya que los dos primeros sacaron el triunfo, mientras que el último sacó un empate a pesar de jugar más de 30 minutos con un futbolista menos contra el Burgos CF.

Tanto el Granada CF como el Real Sporting de Gijón se consolidan en puestos para disputar las eliminatorias de ascenso a play off a Primera división, mientras que el CD Castellón sigue en la cima de la clasificación de Segunda división a pesar de la igualada.

CD Eldense 0-2 Granada CF

El Granada prolongó su excelente dinámica y sumó su quinta victoria consecutiva al imponerse este domingo por 0-2 al Eldense en el Nuevo Pepico Amat, gracias a los goles de Rubén Alcaraz y Emeka en la segunda parte.

Hubo que esperar a los segundos 45 minutos para ver los goles del partido. En el minuto 60, Rubén Alcaraz conectó un excelente remate de cabeza para establecer el 0-1. El segundo llegó en el tiempo añadido. Emeka, en el minuto 91, culminó una acción ofensiva para firmar el definitivo 0-2 y certificar la quinta victoria consecutiva del equipo andaluz, que se sitúa en posiciones de ascenso directo.

AD Ceuta FC 0-2 Real Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón ganó con solvencia al Ceuta (0-2) y se engancha a los puestos de promoción de ascenso tras una nueva victoria a domicilio, la cuarta del curso, que hunde aún más al conjunto ceutí, con su quinta derrota en casa, y lo deja colista de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Albacete sobre el Sabadell.

El primer gol llegó en el minuto 30 cuando un centro de Guille Rosas fue rematado por Alejo Sarco, casi encima de la línea de gol, el cual acabó en el fondo de las mallas. El Sporting cerró el partido en el minuto 67 tras un pase al hueco de Gaspar que el lateral gijonés Guille Rosas no desaprovechó al ajustar su disparo al palo izquierdo.

Burgos CF 1-1 CD Castellón

El Burgos y el Castellón empataron este domingo en El Plantío (1-1) en un encuentro que comenzó con dominio visitante y un tempranero gol de Suero, pero en el que los locales reaccionaron para igualar antes del descanso por medio de Oier Luengo.

La tarjeta roja para el colombiano Maty Orozco en la segunda parte dejó al conjunto castellonense en inferioridad numérica, aunque resistió las acometidas del equipo burgalés para mantener un empate que es celebrado como un triunfo. Un punto que le va a permitir al Castellón ser líder de Segunda división en solitario al término de la jornada 12.

- Así queda la clasificación de Segunda división tras los partidos disputado el domingo correspondientes a la jornada 12: