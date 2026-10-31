Quique Álvarez carga contra el arbitraje: "Es muy rigurosa la acción"

El entrenador del Girona FC ha alzado la voz después de que su equipo se viera con un futbolista menos sobre el terreno de juego en el partido contra la Real Sociedad B por una expulsión de David López

El Girona FC ha sufrido un traspié en su objetivo por ascender a Primera división después de haber perdido contra la Real Sociedad B por 1-0. Un encuentro en el que el club catalán se ha sentido perjudicado por la expulsión que ha visto David López en el minuto 15. Una decisión del árbitro que no comparte ni ve justa Quique Álvarez, entrenador del Girona FC, quien ha alzado la voz en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Quique Álvarez, entrenador del Girona FC, se ha mostrado en desacuerdo por la actuación arbitral. "Para mí es muy rigurosa la acción, es un penalti clarísimo, pero es una acción residual. David López va al balón, pero claro, te paran la imagen y parece que sea una acción violenta. Hay que ver el contexto de la jugada y son estas reglas que tenemos ahora, que hacen que jugadas de toda la vida de fútbol ahora sean expulsión. Después de esto ellos han tenido el penalti, mucho dominio, pero pocas ocasiones".

La jugada en cuestión se produjo al cuarto de hora del primer tiempo cuando David López llegó tarde a un balón dividido y pisó a Lebarbier. El árbitro consideró que era juego brusco grave y le mostró la tarjeta roja.

El entrenador del Girona FC, enfadado por la oportunidad perdida

Más allá de la expulsión de David López, Quique Álvarez se fue enfadado del partido debido a que su Girona FC tuvo opciones de ganarlo ya que desaprovechó varias ocasiones para marcar. "Nos marchamos con cara de tontos porque hemos tenido dos o tres situaciones claras para poder ganar y nos han hecho un gol en una jugada de acierto de ellos, pero una acción extraña".

A pesar de ello, el técnico del equipo catalán volvió a señalar que la tarjeta roja que vio el central resultó clave para que la Real Sociedad B se terminara llevando la victoria. "Son muchos minutos con un jugador menos y ellos presionan e insisten, mientras que tú estás más cansado porque defiendes demasiado tiempo. A pesar de ello, las tres ocasiones más claras, excepto el penalti, han sido nuestras en la segunda parte. Dentro de su dominio estábamos defendiendo muy bien y estoy contento con el trabajo del equipo, me sabe muy mal haber perdido ya que merecían llevarse algo de aquí".

El Girona FC, con esta derrota, da un paso atrás a la hora de luchar por el ascenso a Primera división el cual es su objetivo de cara a esta temporada. "Es un palo gordo. Después de perdonar nosotros, ellos nos hacen el 1-0 en una jugada rocambolesca. Espero que nos haga crecer. Les he dicho a los jugadores que estoy muy orgulloso por cómo han trabajado como equipo y nos marchamos fastidiados, pero que sirva para el futuro. Esto es largo y hay que seguir".

El Girona FC actualmente tiene 21 puntos y está perdiendo algo de comba con los dos primeros puestos de la clasificación de Segunda división que son los únicos que dan billete directo para disputar la próxima temporada la Primera división.