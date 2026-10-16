La vuelta de Pau López al Girona con el recuerdo de dos despedidas en 23 días

El guardameta catalán regresa este fin de semana a Montilivi, donde apenas pasó media campaña y le dio lugar a disputar la Champions League con los gironís. Se despidió dos veces tras posar con la camiseta del Lens y posteriormente con la del Toluca

El encuentro de este próximo domingo entre Girona y Andorra tendrá un reencuentro muy especial en Montilivi. A territorio del Girona volverá uno de los jugadores que tuvo el privilegio de jugar con los catalanes la Champions League durante la temporada 2024/25. El Girona, tras una campaña histórica en Liga durante la 2023/24, logró meterse en la Champions League y Pau López fue uno de los elegidos por los catalanes para defender la portería gironí.

Pau López llegó en calidad de cedido desde el Marsella pero la fortuna no le sonrió al guardameta catalán. Después de media temporada, Pau López no había contado apenas para Míchel Sánchez ya que solo había participado en un encuentro de Liga, otro de Copa del Rey y otro de Champions League. Pau López se marchó del Girona tras romper su cesión con el cuadro de Montilivi en el mercado de fichajes invernal. Pero su salida no estuvo exenta de polémica en el Girona.

Pau López y un doble adiós al Girona

En cuestión de 23 días, Pau López se despidió del Girona hasta en dos ocasiones. A principios de enero viajó a Francia para cerrar su llegada al Lens. Pau López llegó incluso a fotografiarse con la camiseta del conjunto galo pero una serie de problemas burocráticos impidieron que el guardameta catalán firmase por le conjunto de la Ligue 1.

Ahí, Pau López tuvo que volver al Girona para finalmente, terminar marchándose al Toluca de México. Ya como agente libre firmó por el Real Betis durante una campaña y este pasado verano, buscando la cercanía de su casa, fichó por el Andorra de Carles Manso.

La alargada sombra de Gazzaniga que impidió a Pau López triunfar en el Girona

Míchel Sánchez optó en su momento por Gazzaniga para la portería del Girona y esa fue la principal causa de que el ex guardameta de conjuntos como Roma o Marsella, no triunfase en un conjunto gironí que estaba ilusionado con la disputa de la Champions League.

Pau López en el único partido de Champions League que disputó con el Girona

En el Girona, muchos se preguntan aún a qué fue debido la falta de minutos de Pau López en el conjunto de Míchel, más cuando posteriormente el catalán si contó con varias oportunidades en Toluca y en el Real Betis el pasado curso.

El Andorra de Carles Manso vuelve a exigir a Pau López

El hecho de que Pau López haya disputado la Champions League y haya jugado en Primera división, no le priva de ver cómo Carles Manso le relega a la suplencia en el Andorra. El técnico está optando en los últimos encuentros por Owono aunque si bien es cierto que Pau López está actualmente lesionado. Debido a esta situación, dependerá de su estado físico y de la decisión de Carles Manso, el poder ver o no a Pau López regresando a Montilivi como ese portero que llegó para disputar la Champions League pero que finalmente no tuvo oportunidad de demostrar su nivel.