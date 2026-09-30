Álex Moreno se sincera en el Girona: "Felicité a Fran Beltrán, tuvo las narices de decirlo para que la gente se dé cuenta que no todo es bonito en el vestuario"

El lateral catalán ha repasado el momento que atraviesan en Montilivi y ha echado la vista atrás unos meses, donde vivieron momentos muy tensos

Álex Moreno está viviendo posiblemente la recta final de su carrera. Atrás quedaron ya sus años gloriosos en el Real Betis y el Aston Villa. Ahora, enrolado en las filas del Girona es uno de los pesos pesados del vestuario rojiblanco y habla sin tapujos sobre el momento que atraviesa el club.

Consumado el descenso a Segunda División, los gerundenses atravesaron momentos internos muy duros. Y Fran Beltrán fue el primero que denunció aquella situación que se vivió en la pretemporada. Lo hizo en una entrevista en Mundo Deportivo, el mismo medio que ahora ha conseguido que hable Álex: “No tengo pelos en la lengua. Pienso como Fran Beltrán… Vi su y le felicité porque tuvo las narices de decirlo y que la gente se dé cuenta de que no todo es bonito o no todo va bien en el vestuario. Fue difícil gestionarlo en el día a día”.

El lateral catalán ha confesado que fueron días muy difíciles de gestionar en Montilivi y en el que vio la poca profesionalidad de muchos de los que eran hasta entonces sus compañeros: “Ver a jugadores que no quieren entrenar o forzando salidas… Yo también tenía opciones de salir y no me salté ningún entreno y jugué todos los partidos de pretemporada”.

En este mismo sentido, ha explicado cómo hizo él para llevar aquella situación: “Siempre dije que si era necesario jugaría y que seguiría entrenando porque hay que ser profesional hasta el último día. Si llega el momento de salir, pues sales por la puerta de delante, no de atrás”.

Se mojó con Vanat y le aconsejó, pero a día de hoy no sabe si sirvió para algo aquella conversación: "Yo le di mi opinión. No sé si me escuchó o no, pero intenté hacer de psicólogo”.

Álex Moreno pide centrarse en el presente

Con cuatro victorias, un empate y dos derrotas, el Girona es quinto actualmente en LaLiga Hypermotion, ocupando una de las plazas que le otorgarían jugar el play off de ascenso.

Ese es el nuevo presente del equipo que dirige Quique Álvarez y en eso es lo que quiere ya Álex Moreno que se centren todos: “Han sido momentos muy duros, al igual que para la afición. Ha sido un verano difícil, un mes de pretemporada complicado. Pienso que limpiar va bien y necesitamos mirar para adelante para lograr el objetivo del ascenso”.

En cuanto al juego del equipo, el exbético es sincero y hace autocrítica: "Siento que falta mejorar con el balón, especialmente en las segundas partes o cuando vamos ganando. No tenemos tanta posesión y nos echamos atrás, por eso creo que tenemos que mejorar para que las cosas vayan mejor”.

El Girona encaja demasiados goles

Aunque en la última jornada acabaron con la portería a cero, el principal problema que está sufriendo el Girona esta temporada es saber defender su portería.

Los de Quique Álvarez promedian dos goles por partido, pero también sufren fragilidad defensiva. Llevan 14 goles anotados, pero conceden demasiadas oportunidades de gol a sus rivales y eso se ha traducido en 8 goles encajados.

De hecho, de todos los equipos que permanecen actualmente en la zona noble de la tabla, son el equipo más goleado. Le sigue el Burgos con siete dianas recibidas. Y, sin duda alguna, la casa no se puede empezar por el tejado y para ascender es necesario que los gerundenses comiencen a poner énfasis en echar el cerrojo atrás.