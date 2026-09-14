Bryan Gil alimenta los problemas del Girona

El extremo tuvo que ser sustituido al cuarto de hora de juego y el club catalán ha informado ya de la lesión que sufre, pero desconocen aún cuándo podrá volver a los terrenos de juego

El Girona no ha empezado como esperaba en su regreso a Segunda División. El equipo catalán encajó su segunda derrota en estas primeras cinco jornadas disputadas frente al Castellón. Y lo peor es que su enfermería, poco a poco, se va llenando.

El extremo rojiblanco Bryan Gil terminó el partido lesionado y se ha confirmado ya que sufre una lesión muscular en el isquiotibial de su pierna derecha, según ha informado este lunes el club catalán sin detallar ningún tiempo de baja. El exsevillista tuvo que ser sustituido antes del cuarto de hora de juego del encuentro.

Sin duda alguna, su ausencia será un grave inconveniente para un Quique Álvarez que había contado con él en el once inicial en los cinco partidos disputados hasta el momento. Su lesión se suma a la baja del también extremo Jastin García, por lo que deja a Quique Álvarez con sólo dos especialistas en las bandas para el partido del sábado en casa del Cádiz: Yáser Asprilla y Carles Pérez. Álvarez tampoco podrá contar con Abel Ruiz, expulsado contra el Castellón.

Una derrota muy dolorosa

El Castellón se llevó el duelo de candidatos al ascenso del pasado sábado en Montilivi (1-2) con una remontada en el tramo final para seguir líder e invicto, con 13 puntos de 15 posibles. Y eso que el conjunto gerundense comenzó muy bien y adelantándose en el marcador por mediación del joven Holmes Junior.

Pero, finalmente, fue el equipo de Pablo Hernández el que consiguió la cuarta victoria en cinco jornadas con dos goles en sólo cinco minutos, obra de Agustín Sienra (m. 81) y Álvaro García (m. 86).

La nota más positiva para el cuadro catalán fue el tanto conseguido por su nueva perla, el central Holmes Junior. El zaguero cazó el rechace de Romain Matthys a tiro de Fran Beltrán desde la frontal y puso el 1-0 en el marcador. A sus 17 años ya ha sido titular en los cinco encuentros y se ha convertido en una pieza clave para Quique Álvarez. Y por si algo le faltaba, ya se ha estrenado como goleador en LaLiga Hypermotion.

También destacable fue la entrada al campo de Carles Pérez, sustituto de Bryan Gil. Si en Gijón marcó a los ocho minutos de debutar como rojiblanco, el pasado sábado, nada más pisar el verde, recuperó un balón, se plantó en el área y buscó el pase de la muerte para Abel Ruiz, pero Vladyslav Vanat frustró el remate de su compañero, siendo esta una de las ocasiones más clara del cuadro gerundense.

Asprilla ya no es el máximo goleador en solitario

Enric Gallego, que marcó los dos tantos de la victoria del Tenerife sobre el Leganés, ya suma cuatro dianas en esta campaña, con lo que alcanzó en el liderato de la tabla de goleadores al colombiano Yaser Asprilla, atacante del Girona.

Con tres goles están Adrián Fuentes, del Mallorca, y el estadounidense Nicholas Gioacchini, delantero del Sabadell. El primero anotó un doblete este domingo contra el segundo en el 2-0 para el conjunto balear. El que no ha marcado aún es Álvaro Morata, quien disputó su segundo encuentro con el Leganés.