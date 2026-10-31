Así queda la clasificación de la Liga Hypermotion tras el empate de Eibar y Almería

No fue un día demasiado propicio para los equipos que están en la parte alta de la clasificación ya que el Girona FC perdió en su visita a la Real Sociedad B y la SD Eibar y la UD Almería empataron en un duelo entre aspirantes al ascenso a Primera división

Los partidos disputados este sábado y correspondientes a la jornada 12 de la Segunda división no fueron nada propicios para los equipos aspirantes a ascender a Primera división ya que ninguno de los tres conjuntos que jugó logró la victoria. En el encuentro más atractivo, la SD Eibar y la UD Almería empataron a un gol. Por otro lado, el Girona FC perdió contra la Real Sociedad B por la mínima (1-0), pero tras estar casi todo el choque con un futbolista menos por la expulsión de David López.

Por último, el Córdoba CF empató a dos contra el Celta Fortuna y, finalmente, el Albacete Balompié derrotó por 2-1 al CE Sabadell.

Real Sociedad B 1-0 Girona FC

El Sanse ha conseguido romper la mala dinámica de seis derrotas consecutivas y lograr su primera victoria como local en LaLiga Hypermotion tras ganar a un Girona (1-0) que se quedó en inferioridad desde el minuto 15 cuando vio la roja David López la cual fue criticada por su entrenador Quique Álvarez.

En el minuto 12, el filial donostiarra dispuso de un penalti tras un derribo del propio David López sobre Lebarbier, pero el disparo de Dani Díaz fue parado por Paulo Gazzaniga. El gol llegó en el minuto 86 obra de Lander Astiazarán que aprovechó un centro de Dani Díez.

SD Éibar 1-1 UD Almería

El Almería perdió la oportunidad de situarse provisionalmente como líder de LaLiga Hypermotion al ceder su segundo empate consecutivo, esta vez en Eibar (1-1) en un partido en el que se adelantó pronto, pero que se le hizo largo al final.

Quim Junyent adelantó al Almería con un tiro desde dentro del área en el minuto 18. El empate no llegó hasta el minuto 86 cuando Pejiño se sacó un duro disparo desde fuera del área que se coló por toda la escuadra.

Celta Fortuna 2-2 Córdoba CF

El Córdoba sumó un meritorio punto en Estadio de Balaídos, donde igualó en dos ocasiones la ventaja del Celta Fortuna (2-2), la segunda con un tanto de Víctor Sánchez cuando jugaba en inferioridad por la expulsión de Álex Martín en el minuto 45, a la que se sumaría la de su compañero Ruiz en la recta final del encuentro, lo que le obligó a realizar un notable ejercicio defensivo que casi tira abajo en el descuento Ndiaye con un cabezazo que mandó fuera estando completamente solo.

Se adelantó el Celta Fortuna con gol de Aldrine Kibet en el minuto 27, pero tres minutos después empató a uno Diego Bri. Ya en la segunda mitad marcó para el filial del RC Celta Álvaro Martín, pero Víctor Sánchez hizo la igualada en el minuto 72.

Albacete Balompié 2-1 CE Sabadell

El Albacete Balompié consiguió una importante victoria para continuar con su remontada en busca de la permanencia en Segunda división. El conjunto manchego derrotó por 2-1 al CE Sabadell gracias a dos goles en propia puerta del equipo rival y a aguantar durante muchos minutos con un futbolista menos por la expulsión de José Corpas en el 42 de la primera parte.

El Albacete Balompié se adelantó gracias a los goles en propia puerta de Óscar Sanz y Diego Fuoli, pero todo se le torció en el minuto 42 con la tarjeta roja directa que vio Corpas. Sin embargo, el Albacete Balompié aguantó ante un CE Sabadell que sólo redujo distancias en el minuto 81 por medio de Eneko Aguilar.

- Así queda la clasificación de Segunda división tras los partidos del sábado de la jornada 12: