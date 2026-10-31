Carlos Fernández ve la luz al final del túnel

El delantero del Oviedo, que apenas ha podido disputar diez minutos esta temporada, encara una nueva fase de su recuperación en un momento marcado por la baja de Chris Ramos

El Real Oviedo empieza a ver algo de luz con Carlos Fernández. El delantero sevillano, uno de los fichajes llamados a marcar diferencias esta temporada, ha comenzado a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros dos meses después de pasar por el quirófano para tratar sus problemas en la rodilla derecha. Todavía no está en condiciones de volver a competir, pero su evolución supone una buena noticia para Julián Calero, especialmente en un momento en el que el equipo necesita alternativas en ataque.

Carlos Fernández llegó al conjunto carbayón después de firmar una notable campaña en el Mirandés, donde anotó 16 goles, y aterrizó en Asturias como una de las grandes apuestas del proyecto. Sin embargo, su estreno liguero está siendo muy complicado: apenas ha podido participar durante diez minutos en lo que va de temporada.

El pasado septiembre, el club comunicó que el futbolista había sido intervenido por el doctor Cugat en Barcelona. "Nuestro jugador Carlos Fernández ha sido intervenido en el día de ayer por el doctor Cugat en Barcelona, sometiéndose a una artroscopia en su rodilla derecha. El jugador inicia, desde este momento, su proceso de recuperación", anunció entonces la entidad azul.

La noticia tampoco sentó bien a Julián Calero, que reconoció el contratiempo que suponía perder a otro futbolista por lesión. "Tenemos disgusto con lo de Carlos porque el chico estaba entrenando bien. Ya llevamos tres operaciones y todas por situaciones traumáticas, con Ilyas, Nacho y ahora Carlos. Son las circunstancias y no hay que quejarse. Tenemos profundidad de plantilla para poder sobrellevarlo", explicó el técnico en septiembre.

Desde aquella operación, el delantero ha seguido un proceso de recuperación que ahora empieza a ofrecer señales esperanzadoras. Su vuelta progresiva al trabajo con el grupo es un primer paso, aunque todavía deberá completar etapas antes de recibir el alta competitiva. Y en el Oviedo hay motivos para mirar con especial atención su evolución, sobre todo después de la lesión de Chris Ramos, que también mantiene al equipo sin una de sus principales opciones ofensivas.

Calero prepara la visita de Las Palmas

Mientras tanto, el conjunto asturiano continúa preparando el encuentro del lunes ante la UD Las Palmas, previsto para las 16:15 horas en el Carlos Tartiere. El equipo completó este sábado su penúltimo entrenamiento antes de recibir al conjunto canario, en una semana marcada también por el duro golpe de la eliminación copera frente al Numancia. La derrota supuso la octava caída del Oviedo en la primera ronda de la Copa del Rey durante las últimas once temporadas.

Para esa cita, Calero no podrá contar todavía con Carlos Fernández, Chris Ramos ni Brandon Domingues. La principal incógnita está en Juan Cruz, que sí pudo completar la sesión de trabajo al mismo ritmo que sus compañeros y podría convertirse en una opción para el técnico.