Calero responde con contundencia al duro palo sufrido por el Oviedo

El equipo asturiano ha sido el único de categoría profesional que caía eliminado este jueves en la Copa del Rey

Nunca viene bien una derrota, pero la del Oviedo en Copa llega cuando el equipo estaba creciendo y empezaba a jugar como Julián Calero quería. El club asturiano fue la única sorpresa de la jornada del jueves en la Copa del Rey. Los carbayones cayeron por penaltis, tras empatar a tres, en Soria ante el Numancia y dijeron adiós al torneo del KO.

La decepción era manifiesta tras el choque, asumieron errores, desde el técnico a los jugadores, pero Julián Calero espera que este duro tropiezo no afecte al devenir liguero, donde venían de enlazar dos victorias consecutivas y de ganar tres de sus cuatro últimos encuentros.

"Esta es una competición diferente, no tiene nada que ver con la Liga. Hacemos rotaciones para alimentar la competencia de la plantilla. Con el partido del lunes a tres días, hemos tenido que variar alguna parte del once porque está más cerca el partido de Liga", admite un Calero que cree que tenían "potencial para pasar la eliminatoria" con los jugadores que sacó.

Ese bajón cree que es algo general a los equipos de LaLiga Hypermotion, aunque este jueves todos ellos solventaron sus duelos a domicilio, menos ellos. "En general, los equipos de Segunda no ganan la Copa y les cuesta llegar a rondas finales porque jugamos con gente con menos ritmo en estas eliminatorias y el rival juega con más ritmo. Y eso equilibra. Dicho esto, teníamos que haber llevado la eliminatoria a nuestro favor. No le veo ninguna parte positiva a perder, pero hay que aceptarlo y seguir adelante", sentencia Calero.

La teoría de Calero sobre los suplentes en Copa

De hecho, esa falta de ritmo de la que se queja cree que fue decisiva para no cerrar la remontada después de haber equilibrado por dos veces un marcador adverso. "En la prórroga nos faltó a los dos equipos aire y en los penaltis hemos estado desacertados. Es una pena porque había jugado gente del Vetusta; es una pena no tener más partidos así para darles minutos. Esa es la peor parte", señalaba.

Aunque hizo valoraciones individuales de los cambios tácticos o de los jugadores que alineó, también quiso pararse en el debut de Enzo Cazorla, que a sus 16 años ya apunta maneras para emular a su padre. “Ha hecho todo lo que ha podido. Estuvo bien. Le hemos tenido que cambiar de posición. Nos quedamos sin laterales, con un agujero en el lateral derecho. Morales hizo de falso lateral. Ha hecho cosas bien y es para estar contento. Es de aquí, de la casa, y, dándole las cosas que necesita, crecerá. Tiene que madurar poco a poco", valoraba Calero.

El técnico ovetense ha dado por cerrado este capítulo y ya piensa en el duelo del lunes, donde se enfrentará a una UD Las Palmas que estrena entrenador con Albert Sánchez.

Jesé Rodríguez apremia a los jugadores de Las Palmas

Los insulares también partían entre los favoritos al ascenso y ya han cambiado de entrenador y han tenido a un interino tres partidos. Ahora, las miradas están puestas en la plantilla y ésta quiere responder.

Un veterano, Jesé Rodríguez, ha sido el encargado de dar hoy la cara y ha señalado que el vestuario debe estar unido para confirmar la reacción. El ex de PSG o Real Madrid avisa que los futbolistas deben "dar un paso hacia adelante", porque pueden "jugar mejor". Y, en ese aspecto, ha percibido "un cambio" en estos dos últimos partidos, dejando entrever que durante el bache de resultados había jugadores que se habían desconectado.

"Si no estamos todos unidos, nos va a ir mal y estamos todos en el mismo barco", avisa un Jesé que no quiere milagros y que prefiere mirar abajo, a sumar "los 50 puntos, y a partir de ahí, lo que venga". "Soy ambicioso, pero también realista y consciente", añade.