Las Palmas sorprende con el fichaje de Albert Sánchez

El técnico catalán, que llega del Dunkerke francés, asume el reto de dirigir al club insular lo que resta de temporada y una más

La UD Las Palmas ha sorprendido al anunciar este jueves como nuevo entrenador a Albert Sánchez, que se hace cargo del primer equipo amarillo durante las dos próximas campañas.

El técnico catalán, que llega procedente del USL Dunkerque (Segunda División francesa), hace que Juan Manuel Rodríguez, que se había hecho cargo del equipo tras la salida de De la Barrera, regrese al filial.

Nacido el 1 de abril de 1987 en Esplugues de Llobregat (Barcelona), Sánchez ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol formativo. Sus primeros pasos como entrenador tuvieron lugar en las categorías inferiores del RCD Espanyol, antes de incorporarse a la estructura del FC Barcelona en 2021.

En el club azulgrana trabajó como segundo entrenador del Juvenil A y del Barça Atlètic, donde fue segundo de Rafa Márquez, antes de tomar las riendas del filial barcelonista dutante unos meses. El pasado año inició su primera experiencia en el fútbol francés al frente del USL Dunkerque, una etapa que ahora deja para asumir el banquillo de Las Palmas tras llegar a un acuerdo ambos clubes.

Albert Sánchez quiere recuperar tiempos mejores

El nuevo técnico insular ha sido presentado hoy mismo y ha empezado ya a trabajar con su nuevo equipo. Albert Sánchez ha expuesto las líneas maestras de su propuesta futbolística y ha señalado que quiere recuperar la confianza de la plantilla y potenciar un estilo asociativo que permita al equipo amarillo tener más control sobre los encuentros.

El catalán apuesta por un conjunto valiente, ambicioso y con personalidad, capaz de llevar la iniciativa y adaptarse a las exigencias de la competición. Para ello, considera que dispone de una base adecuada, con una combinación de juventud y experiencia que encaja con la identidad futbolística del club. "Siempre había pensado que encajo muy bien en el modelo de la Unión Deportiva, que lleva trabajando desde hace muchos años", señala.

"Queremos ser un equipo reconocible y dar estabilidad al proyecto; la plantilla está hecha para eso, casamos muy bien, y la adaptación será más rápida porque los jugadores están acostumbrados a esta forma de jugar", afirmó tras citar a Quique Setién, García Pimienta o Luis García, técnicos que le han precedido y que tenían una propuesta de fútbol parecida.

Sánchez también destacó la importancia de recuperar a futbolistas que han perdido protagonismo y reincorporar progresivamente a los lesionados. Su intención es aprovechar las cualidades de la plantilla y añadir su propio sello al modelo de juego, aunque es consciente de que necesitará trabajo y tiempo para consolidarlo. Su prioridad, no obstante, es ganar tranquilidad y estabilidad, antes de dar un paso adelante. Y manda un aviso: "Queda mucha Liga".

Luis Helguera, su valedor en Las Palmas

Por su parte, el director deportivo de la UD Las Palmas, Luis Helguera, defendió la elección del nuevo entrenador por su afinidad con la idea futbolística que pretende desarrollar el club insular. Según explicó, Sánchez "se ajusta al modelo de juego" y a lo que la entidad quiere "ser como equipo".

Helguera reconoció que las negociaciones para cerrar su fichaje no fueron sencillas, debido a que el técnico tenía contrato en vigor con el USL Dunkerque. "Estamos muy contentos, pero no ha sido fácil porque pertenecía a otro club. Por suerte, está aquí con nosotros", afirma el cántabro.

El ejecutivo insular también quiso poner en valor la labor de Juan Manuel Rodríguez, que se hizo cargo del equipo de manera interina durante los tres encuentros anteriores. "Ha hecho un gran trabajo, muy profesional, y debemos agradecerle que un hombre de club como él esté disponible siempre para lo que se requiera", sentencia.