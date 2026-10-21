Jesé Rodríguez quiere volver a ser el 'fichaje' que lleve a Las Palmas a Primera: da la sorpresa con su última decisión

El jugador canario, formado en la cantera del Real Madrid y con pasado en equipos como PSG o Real Betis, ha demostrado su compromiso con el conjunto de Gran Canaria tras forzar para disputar el duelo ante el Castellón

Las Palmas está aún muy lejos del guion que tenían previsto los canarios esta temporada. Después del descenso de hace dos cursos, los canarios querían volver de una vez por todas a LaLiga EA Sports y para ello esperaban contar con un Jesé Rodríguez que en la 2025/26 ya demostró que su vuelta a Gran Canaria iba muy en serio. Jesé Rodríguez marcó 11 goles en Liga y ayudó a los de Luis García a disputar un play off en el que los canarios cayeron en semifinales ante el Málaga.

Ahora Las Palmas, con Juan Manuel Rodríguez como nuevo entrenador, trata de recuperar esas sensaciones ya que los canarios son decimosextos con 11 puntos de 30 posibles y tienen las posiciones de play off de ascenso a siete con el Mallorca marcando la frontera de los puestos de salvación.

Jesé Rodríguez da un paso al frente en Las Palmas

Una nueva vuelta de Jesé Rodríguez en el verano de 2025 generó ciertas dudas en la afición de Las Palmas ya que veían en el canario a un jugador falto de compromiso. El propio Jesé Rodríguez, con pasado en el Real Madrid, Betis o PSG, se encargó de disipar cualquier tipo de dudas con su fútbol y la cifra de goles apuntada anteriormente.

Este curso Jesé Rodríguez ya no tiene esa sombra de sospecha permanente sobre él y a sus 33 años asume con naturalidad el papel de líder en Las Palmas. El canario se lesionó a comienzos del mes de octubre, después del duelo ante el Real Valladolid en el que asistió en uno de los goles de Las Palmas.

Jesé Rodríguez quiere ser el lider de Las Palmas

No estuvo Jesé Rodríguez en el siguiente encuentro ante el Mallorca y cuando todo parecía que se perdería algún encuentro más, el ex del Real Madrid demostró su compromiso forzando su vuelta para estar al menos unos 20 minutos ante el Castellón.

Las Palmas perdió pese a la vuelta de Jesé Rodríguez

Pese a la presencia de Jesé Rodríguez, Las Palmas de Juan Manuel Rodríguez sucumbió ante uno de los equipos más en forma de LaLiga Hypermotion como es el Castellón de Pablo Hernández. Así, Las Palmas se medirá el próximo fin de semana a un rival directo por la permanencia como es ahora mismo la Real Sociedad B. Los de Ansotegi marcan la frontera de los puestos de descenso por lo que una derrota en Gran Canaria podría suponer todo un drama.

Las Palmas no gana desde el pasado 12 de septiembre cuando superó a un Cádiz que tampoco está cumpliendo las expectativas. El último gol de Jesé Rodríguez, que ya ha marcado dos en lo que va de campaña, fue ante el Burgos pero sirvió de poco ya que cayeron los canarios ante los burgaleses.