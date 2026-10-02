Sandro añade problemas a Las Palmas y Jesé Rodríguez es exculpado

El delantero canario es baja ante el Valladolid, donde De la Barrera ya sumaba seis ausencias por este motivo más la sanción de Iñaki González

Tras sus dos últimas derrotas ante Eibar y Burgos, la UD Las Palmas empieza a jugar 'finales' demasiado pronto y está obligado a vencer al Real Valladolid si no quiere alejarse de la zona alta de la clasificación.

Lo que ya sabe es que esa reacción tendrá que llegar sin uno de sus jugadores más experimentados. El delantero grancanario Sandro Ramírez será baja este próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria debido a un problema muscular, según ha confirmado este mismo viernes el entrenador del equipo amarillo, Rubén de la Barrera.

Con Sandro son ya siete los jugadores del equipo insular que son baja por lesión y a los que se une, por sanción el centrocampista Iñaki González, que fue expulsado en la última jornada, en el duelo frente al Eibar.

Sandro sufre "unas ligeras molestias musculares", según explica De la Barrera, que le impedirán ir convocado. No es grave, pero de persistir y forzarlo podrían provocar una lesión mayor, de ahí que se haya optado por reservarle ante su exequipo.

Giovanni Bonfanti sí llega a tiempo

La única buena noticia para el preparador 'pío pío' es la incorporación Giovanni Bonfanti. Su ausencia no era por lesión y, de hecho, Las Palmas no ha recuperado esta semana a ninguno de los jugadores que eran baja por este motivo. El italiano se ausentó de los entrenamientos de esta semana por un proceso vírico. Llega para el partido, aunque es dude de en qué condiciones.

No sólo de la lesión de Sandro ha hablado un Rubén de la Barrera que ha anunciado cambios para el duelo ante el Valladolid. En este sentido, ha confirmado que el centrocampista francés Enzo Loiodice volverá a su posición natural y dejará el lateral izquierdo, donde ha jugado de forma circunstancial. El técnico gallego ha descartado que su cambio de posición se deba a los goles encajados por el equipo, de los que ha exculpado al jugador francés.

Históricamente hay muchos equipos que tiran la línea adelantada con jugadores lentos. Si haces la presión buena, robamos la pelota. Si no, te expones. Es normal que Enzo saliera en la foto. Pero el problema fue de la presión. Tenemos que ir con todos", explica De la Barrera.

Loiodice ocupará una posición en la que Las Palmas cuenta con las ausencias de Iñaki González, sancionado, y Sergio Ruiz, lesionado; aunque su entrenador no ha desvelado quien ocupará ahora el flanco izquierdo de la defensa en su lugar.

Jesé Rodríguez "sí defiende"

El entrenador gallego también defendió a Jesé Rodríguez, criticado tras los últimos resultados del conjunto amarillo y señalado por defender poco. "No estoy de acuerdo con los que dicen que Jesé no hace esfuerzos. ¿Que no hace los mismos esfuerzos que cuando tenía 20 años? Eso es evidente, pero ha ganado en otras cosas. Defender no es correr como un loco. Y Jesé es un jugador muy inteligente. Decir que Jesé no defiende es faltar", advierte.

Rubén de la Barrera, fuera de defensas personales y de bajas, lo que tiene claro es que hay que sobreponerse a todo y empezar ya a ganar. "Llevamos una racha que no nos gusta y queremos iniciar un ciclo de victorias que nos ponga donde queremos estar. Veo al equipo preparado, dando pasos, y estoy convencido de que el domingo vamos a obtener un resultado positivo", advierte el técnico coruñés.