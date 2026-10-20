El Oviedo encuentra a un nuevo líder

El capitán del conjunto ovetense Dani Calvo cumplía en Ceuta los 200 partidos, asentado en un once titular que va a más conforme pasan las jornadas

No es nuevo y, de hecho, acaba de cumplir 200 partidos vestido de carbayón. En el fútbol actual, donde la fugacidad en los equipos es lo habitual y los clubes cambian plantillas completamente de un año para otro completar un lustro en una entidad puede parecer raro.

Más aún cuando tu lugar de residencia está lejos de ahí y habitualmente has jugado en LaLiga Hypermotion, donde los clubes suelen hacer contratos de corto alcance. Todo ello lo ha superado el capitán ovetense Dani Calvo, que en Ceuta cumplió el pasado domingo 200 partidos con el club de la capital de Asturias.

Ésta es la sexta temporada de Calvo en el Oviedo, al que llegó en 2021 y con el que ha jugado dos 'play offs' de ascenso a Primera y 20 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Tras el descenso de este año, el central oscense sigue en el equipo y es una de las piezas claves de Julián Calero, que confía plenamente en él.

En la presente temporada ha sido titular 9 de las 10 jornadas disputadas en Segunda división. Sólo fue suplente ante el Albacete y acumula un total de 810 minutos, ya que nunca ha sido sustituido en este arranque de campeonato. En todos ellos ha llevado el brazalete de capitán y ha sido importante en un equipo que va a más y que, tras su triunfo en el Alfonso Murube (1-2), suma 17 puntos y ocupa la séptima plaza de la clasificación en Segunda división, a sólo un punto del 'play off', cuya última plaza pertenece al Mallorca.

El equipo ovetense, tras descansar ayer, ha regresado hoy a los entrenamientos para preparar el duelo del próximo sábado (21:00 horas) ante el líder Almería, un choque clave para el futuro del cuadro ovetense, que ya provocó el anterior cambio de líder al vencer al Eibar en el Carlos Tartiere hace dos semanas.

Calero ve al Oviedo en un gran momento

A ese duelo, el conjunto astur llega con confianza y, según su técnico, en plena línea ascendente. "Creo que el equipo ha estado bien ante el Ceuta. Sufrimos dos partidos muy duros como Sabadell y Elda, pero venimos en una línea ascendente. Los dos últimos partidos en casa nos ha dado tranquilidad. Un equipo con personalidad como el nuestro tiene que manejar bien las circunstancias. Toca ir a por el siguiente. Vamos escalando en la clasificación. No estamos donde queremos y los jugadores son ambiciosos", avisaba Julián Calero.

El técnico del equipo carbayón explicaba todas las variaciones tácticas que utilizó en Ceuta y que le deben servir en los próximos partidos. "Poner una banda con Pablo más profunda, y jugar con Morales, que te da experiencia y seguridad. Eso buscábamos. Con Jacobo buscábamos correr y cerrar para transitar rápido, pero queríamos quedarnos con el balón. Teníamos la capacidad de hacerlo. Por momentos lo hemos hecho bien. (...) Era imposible ponerlos juntos. Aldasoro y Youness nos dan estabilidad y necesitábamos equilibrios. Con ambos por separado tenemos otras cosas, pero menos equilibrio por detrás y menos inicio de juego en la primera fase. En el medio del campo somos ricos en posibilidades. Enzo ha hecho muy buen partido hasta que se le acaba la batería. Tanto Goti como Reina han trabajado mucho. Iremos poniendo a los jugadores dependiendo de las circunstancias", explicó tras el último duelo.