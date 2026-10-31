Luis Carrión no despeja la duda de Álvaro Morata: "No puedo dar detalles de si jugará el lunes"

El delantero, que aún no ha marcado un solo gol con el CD Leganés, vuelve a estar disponible después de haber cumplido sanción. El madrileño, a sus 34 años recién cumplidos, atraviesa una de los peores momentos de su carrera deportiva

El CD Leganés afronta este próximo lunes un partido clave, contra el Real Valladolid, para su futuro en Segunda división, ya que el equipo pepinero debe ganar para alejarse de los puestos de descenso a Primera RFEF y comenzar a escalar posiciones en la tabla para acercarse a la pelea por el ascenso a Primera división. Un enfrentamiento para el que está citado Álvaro Morata ya que el delantero vuelve a estar disponible una vez ha cumplido sanción si bien es cierto que Luis Carrión, el técnico del CD Leganés, no ha querido revelar si va a ser titular o no.

Luis Carrión, entrenador del CD Leganés, ha atendido a los medios de comunicación y ha sido preguntado por si Álvaro Morata va a ser titular contra el Real Valladolid. El técnico no ha querido dar pistas a su rival. "No puedo dar detalles de si jugará el lunes. Tengo en mi cabeza una idea. El que ponga seguramente lo hará bien, trataremos de elegir lo mejor, pero sin que se entere Escribá".

Álvaro Morata, a sus 34 años, atraviesa uno de los peores momentos de sus carrera deportiva ya que no ha marcado un sólo gol en los siete partidos de Segunda división que ha disputado hasta el momento cuando el madrileño ha sido el fichaje estrella del equipo pepinero de cara a esta temporada.

Luis Carrión analiza el partido contra el Real Valladolid.

Luis Carrión, lo primero que ha hecho, ha sido solidarizarse con las víctimas del accidente del tren de alta velocidad ocurrido en Urda (Toledo). "Me gustaría dar el pésame a las familias de todos los fallecidos en el accidente de tren del otro día, en especial a Cristina, nuestra compañera del femenino, lamentamos mucho la situación y ojalá salga todo bien y aquí nos tiene para lo que necesite".

A continuación, se ha centrado en lo futbolístico y ha analizado al Real Valladolid. "Es un equipo que me gusta con un míster que trabaja muy bien, ha ido cambiado el sistema en función de los jugadores que tiene. Ha hecho buenos partidos como en Albacete y Córdoba, tendremos que estar muy pendientes porque en transición lo hacen muy bien".

Luis Carrión ha intentado dar alguna clave. "Cada partido es un mundo, pero es cierto que ellos, ha habido momentos de los partidos que por el perfil de jugadores que tienen han jugado a ese ida y vuelta. A nosotros nos puede pasar algo parecido. Es un partido bonito y ojalá podamos conseguir los tres puntos".

El entrenador del CD Leganés ha repasado las bajas de su equipo. "Atienza que está en el proceso final. Tejero e Ignasi veremos a ver si llegan. Lalo no llegará".

Por último, ha sido agradecido con la afición del CD Leganés. "Es una alegría increíble ver que la gente está cerca del equipo. Veo a la gente muy enchufada, ya lo noté el otro día en el campo. Es una alegría y una responsabilidad. Ojalá seamos capaces de conseguir los tres puntos y disfrutarlo todos juntos y que la gente vuelva a casa contenta".