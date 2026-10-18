Rubén Albés, despedido y el Leganés ya tendría elegido a su nuevo entrenador

El conjunto pepinero ha anunciado este domingo la destitución del entrenador gallego. Según Ángel García de Cazurreando, el sustituto sería Luis Carrión, con pasado en Real Oviedo o Las Palmas, entre otros

El Leganés ha dicho basta este domingo a la mala situación del equipo y ha cortado de raíz. En estos casos, lo más habitual y lo más sencillo suele ser la destitución del entrenador y así han actuado los pepineros anunciando la salida de Rubén Albés. El técnico nacido en Vigo aterrizó en el Leganés el pasado verano con el objetivo de devolver a los pepineros a Primera en la que está siendo su segundo curso consecutivo en el fútbol de plata.

Tan solo 10 partidos ha durado Rubén Albés en el Leganés. Al preparador gallego le han condenado los últimos resultados del equipo con cuatro derrotas consecutivas en la que los pepineros encajaron 10 goles en contra y fueron incapaces de marcar ninguna diana.

El Leganés, tras disputar su encuentro de la jornada 10 ante el Córdoba en Butarque, se queda con 11 puntos de 30 posibles y a tan solo tres del descenso a Primera RFEF. Desde el conjunto madrileño, según ha apuntado Ángel García de Cazurreando, ya tendrían elegido al sustituto de Albés.

El Leganés confirma el despido de Rubén Albés

El Leganés anunció este domingo, los pepineros jugaron el viernes, el despido de Rubén Albés después de casi 48 horas después del último encuentro liguero. Es decir, la decisión del Leganés de despedir a Rubén Albés no ha sido ni mucho menos fruto de un 'calentón' y ha estado premeditada. "Rubén Albés no continuará en el banquillo del C.D. Leganés. La entidad blanquiazul ha decidido la no continuidad del preparador gallego, llegado este pasado verano a la disciplina pepinera. Albés cierra su etapa como entrenador del C.D. Leganés tras diez partidos dirigidos en LALIGA HYPERMOTION, con un balance de tres victorias, dos empates y cinco derrotas.Desde el club se le agradece su profesionalidad durante los meses que ha dirigido al equipo, y se le desea la mejor de las suertes en el futuro", rezaba el comunicado del Leganés.

El Leganés piensa en Luis Carrión, ex de Las Palmas y Real Oviedo, como sustituto de Rubén Albés

A rey muerto, rey puesto y eso es lo que ha debido pensar el Leganés. Según ha apuntado el periodista citado anteriormente, los pepineros habrían cerrado la llegada de Luis Carrión. El técnico cordobés tiene amplia experiencia en LaLiga Hypermotion, donde ha dirigido a Real Oviedo, Córdoba o Cartagena.

También entrenó en la 2024/25 a Las Palmas en LaLiga EA Sports y dejó la entidad canaria después de nueve partidos y con el dudoso honor de no haber ganado ninguno en su única experiencia en Primera. Luis Carrión tuvo su mejor momento como entrenador en su primera experiencia en el Real Oviedo, cuando en la 2023/24, rozó el ascenso a Primera y solo el play off de ascenso evitó el aterrizaje en la élite del fútbol español.