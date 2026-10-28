Luis Carrión apuesta por la Copa del Rey: "Trataremos de avanzar lo máximo posible, es una competición que nos motiva"

El entrenador del CD Leganés aparca por un momento la Segunda división y hace un llamamiento para que sus jugadores hagan un buen papel en el torneo copero en donde se enfrentan en primera ronda al modesto Trival Valderas

El CD Leganés afronta la primera ronda de la Copa del Rey, en la que se enfrenta al modesto Trival Valderas, de Tercera RFEF, con la buena noticia de la vuelta de Álvaro Morata, que estaba sancionado en liga, y con la exigencia de su entrenador Luis Carrión, de hacer un buen papel en una competición que debe servir para ilusionar y motivar.

Luis Carrión, en la rueda de prensa previa al partido, ha señalado la importancia que tiene la Copa del Rey: " Es una suerte tenerla ahora. Vamos trabajando en entrenamientos, pero en los partidos se pone todo en escena. Cuanto más juguemos, mejor. Nos tomamos la Copa en serio y con ganas de llegar lo más lejos posible. Hemos analizado al rival, como hacemos siempre, y esperamos ganar".

El entrenador del CD Leganés ha hecho un llamamiento a sus jugadores para hacer el mejor papel posible en este torneo: "Es una competición muy bonita con posibilidad de ir avanzando y enfrentarte a rivales cada vez mejores. Trataremos de avanzar lo máximo posible, es una competición que nos motiva y queremos llegar a rondas más avanzadas".

Por otro lado, ha analizado al Trival Valderas: "Es un equipo bastante bien organizado, con cinco atrás, carrileros más o menos ofensivos. Me gustaron mucho los tres de dentro. Sus puntas son rápidos. No es casualidad ver muchos goles en transición y habrá que controlarlo, porque lo hacen muy bien. Los hemos visto y trataremos de hacer lo que creemos que es mejor para nosotros".

El CD Leganés contará con la ventaja de que el partido se jugará en su estadio, Butarque, pero Luis Carrión ha manifestado que no quiere confianzas: "El domingo estuvimos viendo el partido contra el filial. Los clubes habrán llegado a un acuerdo para jugar en nuestro estadio, nosotros queremos ganar independientemente de dónde sea. Ojalá venga mucha gente y pelearemos por ganar. Hemos tenido el informe del filial, los partidos que hemos podido ver. Tenemos una idea de lo que pueden hacer, que lo hacen bien, e intentaremos aprovechar sus puntos más débiles".

Luis Carrión analiza el momento del CD Leganés

Luis Carrión también ha dicho que su equipo debe estar concentrado: "Tenemos que estar en evolución, mejorar muchas cosas, y es una oportunidad para poder demostrarlo. No hay nada más motivante que eso. El rival hace muchas cosas bien y está bien que haya un partido mañana. Todos los rivales te pueden ganar, pero tenemos ambición por hacerlo bien. Mañana iremos a por todas".

Aunque cuenta con bajas, Luis Carrión ha dejado claro que eso no es excusa para no ganar al Trival Valderas: "Trataremos de poner el mejor once posible. Hay varios jugadores que venían de no jugar y jugaron muchos minutos el otro día. Tendremos una alineación para ganar el partido, hacer las cosas bien. Los entrenamientos son importantes para tomar decisiones".

Por último, el entrenador del CD Leganés se ha centrado en trabajar: "Ojalá mejoremos mucho. Hay muchas situaciones de presión en las que no estuvimos bien coordinados. Me gustó la actitud de ir adelante, pero en muchas circulaciones acabamos en el mismo lado. La actitud del equipo fue buena, tratamos de ir hacia delante y ser más verticales, y eso tiene que ir evolucionando. Siempre puedes dar más, y lo que quiero del equipo es que trate de dar más y se traduzca en buenos resultados. Mañana nos enfrentaremos a un equipo que jugará con línea de cinco bien trabajada, y será complicado".