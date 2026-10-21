Dani Rodríguez carga contra Jagoba Arrasate: "Que una persona se pusiera por encima del grupo no me parecía lógico"

El futbolista se enfrenta al RCD Mallorca después de su salida durante la temporada pasada la cual vino motivada por un enfrentamiento que tuvo con el actual entrenador de CA Osasuna. El jugador del CD Leganés ha señalado que el técnico no gestionó bien el grupo y eso provocó el descenso a Segunda división del club balear

Dani Rodríguez volvió a revivir su enfrentamiento con Jagoba Arrasate el cual se produjo durante la temporada pasada y que fue uno de los motivos del descenso a Segunda división del RCD Mallorca. El atacante, ahora en el CD Leganés, se enfrenta al equipo balear este fin de semana y aprovechó para cargar contra el actual técnico de CA Osasuna.

Dani Rodríguez se mostró triste por el descenso del RCD Mallorca la temporada pasada, pero desveló que era algo previsible por, según él, la mala gestión de Jagoba Arrasate. "Era un poco lo que sentía y lo que pasó. Se olía que la gestión del grupo no era buena y la tristeza que me daba después de construirlo después de tantos años y que un señor lo gestionara de aquella manera no me parecía lógico y decidí terminar mi etapa", ha argumentado en La Zona 10.

El atacante, de 38 años, explicó que en el RCD Mallorca fue feliz y estaba plenamente comprometido y es por ello en que no dudó en enfrentarse a Jagoba Arrasate. "Jagoba Arrasate fue mi único problema en tantos años. Después de tanto tiempo analizando vosotros las cosas os habéis dado cuenta de la situación que no era individual, sino grupal. Sentía que formaba parte del grupo que nos costó tanto hacer, teníamos un grupazo, y que una persona se pusiera por encima del grupo no me parecía lógico y tomé una decisión con todas las consecuencias".

Dani Rodríguez revive los malos momentos en el RCD Mallorca

Dani Rodríguez también tuvo tiempo para reflexionar sobre cuando estuvo apartado del RCD Mallorca. "Es lo más duro de mi vida. Esos días de levantarme a las 7 y ir con la bici y mirar al horizonte fue muy difícil. Me cogió con 37 años y es una etapa de mucha reflexión y la decisión que tomé fue con todas las consecuencias. En la reunión que tuve tenía dos opciones: pedir disculpas y darme otra oportunidad o ser consecuente con lo que pensaba de él".

El atacante también dijo que se equivocó a la hora de pedir perdón de manera pública ya que perjudicó también al RCD Mallorca. "Soy una persona que actúo como creo, pero la decisión no fue acertada ni para mí, ni para el grupo ni ayudó a nada ni a nadie. Conseguí lo contrario, que siguiera en el cargo más tiempo. Me perjudiqué a mí y a mi imagen. Tendría que haberlo hecho de puertas para dentro".

Dani Rodríguez también visualizó una futura vuelta al Estadio de Son Moix para jugar contra el RCD Mallorca. "Te lo imaginas como muy bonito y para mí interior va a ser precioso. La gente es libre de expresarse y no voy a dar una mala palabra hasta el día que me muera. Entiendo que la situación no sería tan festiva".

Por último, Dani Rodríguez volvió a ser muy crítico con Jagoba Arrasate y todo lo que sucedió la temporada pasada en el RCD Mallorca. "Creo que la gente se ha dado cuenta de que no me equivocaba mucho".