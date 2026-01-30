Arrasate carga contra Dani Rodríguez pero pone fin a la polémica: "Es un capítulo cerrado"

El técnico del Mallorca recordó lo que sucedió con el actual futbolista del Leganés, que abandonó el conjunto balear tras ocho temporadas y destacó que el centrocampista de 37 años "hizo una cosa y hay unos códigos"

El Mallorca y Dani Rodríguez separaron sus caminos de manera oficial el pasado 18 de diciembre, con un comunicado que publicaron ambas partes. El centrocampista de 37 años estuvo apartado de los terrenos de juego desde el pasado 30 de agosto, cuando el conjunto de Arrasate visitó al Real Madrid en el Bernabéu y no jugó un minuto. Tras ello, el jugador ha comenzado una nueva etapa y ha firmado un contrato hasta final de temporada con el Leganés. No obstante, el técnico del equipo balear ha querido recordar el episodio y lo que supuso a nivel personal.

Jagoba Arrasate valora la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

El Mallorca no atraviesa la mejor situación en LaLiga EA Sports. El conjunto de Arrasate ha registrado tres derrotas y tan solo una victoria en lo que llevamos de año, lo que ha dejado al equipo de balear en puestos de descenso con 21 puntos, a tan solo uno del Getafe, Rayo Vallecano y Alavés. Sin embargo, el entrenador vasco se mantiene al frente del banquillo de Son Moix, escenario muy diferente al de Xabi Alonso, que ha sido destituido a comienzo de 2026 en el Real Madrid. Sobre ello ha querido hablar Jagoba Arrasate en una entrevista con Onda Cero, donde ha sido muy claro sobre la situación que ha vivido técnico tolosarra: "Creo que cada vez se respeta menos la figura del entrenador, se dicen tantas cosas. Creo que antes el periodismo era de otra manera. No se respeta la profesión".

Por otro lado, Arrasate habló sobre la situación del Mallorca en el mercado de fichajes: "Ojalá puedan venir jugadores que nos puedan ayudar pero lo primero que tengo que hacer es autocrítica y sacar lo máximo de mis jugadores, que no lo estoy haciendo. Creo que sé cuáles son las teclas que hay que tocar para mejorar al equipo. Claro que estoy sufriendo, soy el máximo responsable de lo que está pasando. El grupo lo está pasando mal. Nos gustaría estar mejor pero afrontamos la situación como viene, estamos enteros. Hemos hecho una primera vuelta deficiente y hay que mejorar, hay que ponerse las pilas. Siempre espero más de mi equipo".

Dani Rodríguez cierra la polémica con Dani Rodríguez

Además, Jagoba Arrasate siguió en su reflexión, como entrenador del Mallorca, apuntando que "hago lo que me gusta, lo mío es por vocación, pero es cierto que cada vez esta profesión es más difícil, cada vez el entrenador está más expuesto". Por último, el técnico del conjunto balear recordó la situación con Dani Rodríguez: "Claro que me ha influido lo de Dani Rodríguez, somos personas, él me ayudó mucho, pero hizo una cosa y hay unos códigos. Le deseo lo mejor, es un capítulo cerrado. Fue muy doloroso, perdimos todos".