Dani Rodríguez rompe su silencio sobre su polémica salida del Mallorca y cuenta toda la verdad sobre Arrasate

El jugador del Leganés ha respondido alto y claro a las preguntas que le han hecho en su última intervención mediática sobre su marcha del club bermellón

Dani Rodríguez es desde hace unos días nuevo jugador del Leganés. Ya ha debutado y lo ha hecho incluso con victoria, frente a la Real Sociedad B (2-0).

Y tras comenzar una nueva etapa en su carrera, el centrocampista gallego ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de Cope, donde le han cuestionado por su polémica salida del Mallorca y donde el de Betanzos no se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre ello.

Cabe recordar que Dani criticó en redes sociales la decisión de Arrasate de no ponerle en el Bernabéu, motivo por el que fue apartado por el técnico. El club balear, además, le sancionó de empleo y sueldo durante 10 días y le quitó el brazalete de capitán. Tras ello, rescindió su contrato y se marchó del club de su vida.

Ahora, ha reconocido su error, sobre todo, porque cargó contra Virgili, un jugador recién llegado: "No maté a nadie y no pude hablar. Agradezco poder aclarar algo que en estos últimos cuatro meses no pude hacer. No tiene nada que ver con no jugar, es algo que va mucho más allá. Si piensas un poquito, después de 7 temporadas y media, quedarme cuatro meses sin jugar un partido, no fue por una pataleta por no jugar en el Bernabéu. Mi etapa como jugador del Mallorca termina el 1 de septiembre. No hace falta ser muy listo para saber lo que hay detrás...".

Sobre dicho mensaje, admite que no era lo más adecuado: "En su momento me equivoqué, me dejé llevar por las emociones. No tengo problemas con ningún compañero, me refería a algo que venía de más atrás y se malinterpretó por un error mío".

Sobre Arrasate, también ha sido tajante: "Cuando llevas tantas temporadas en un club y de lo que más orgulloso estás es del grupo que has creado, que se estuviera rompiendo y no se gestionara de la mejor manera posible... ¿Si lo rompía Arrasate? No te puedo dar nombres. En ese momento es lo que escribo, ahora mismo no me puedo meter en más problemas".

En este mismo sentido, ha subrayado que ya pidió perdón por ello: "A los 10 días me reúno con los compañeros y les pido disculpas personalmente. Y a Jagoba, también. El míster reacciona mal, como te puedes imaginar. He estado 4 meses sin jugar. Acepta las disculpas, pero me dice que no puede cambiar su posición”.

En su decisión también está el sufrimiento de su familia: "Mi hijo mediano me dice que no quiere estar más en Mallorca, que no entiende que yo no juegue. Ese fue el punto de inflexión en el que decido que no podía continuar y debía buscar un nuevo equipo".

Por último, ha afirmado que ha aprendido varias lecciones con todo este asunto: "He aprendido de la vida, de las amistades, la gente que está de verdad... Me ha fallado mucha gente... Yo publiqué un tuit por un calentón, pero no maté a nadie. Ni aposté, ni me dopé, ni insulté a nadie... Y parecía que yo había matado a alguien".