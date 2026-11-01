Luhay Hamido anuncia su renuncia como presidente del Ceuta tras diez años al frente del club: "necesito respirar un poco"

El presidente caballa, que ha llevado al equipo desde Tercera RFEF hasta LaLiga Hypermotion, reconoce que necesita descansar y pasar más tiempo con su familia

La derrota ante el Sporting de Gijón ha dejado a la AD Ceuta FC en una situación muy delicada, tanto en lo deportivo como en lo institucional. El conjunto caballa cayó 0-2 en el Alfonso Murube, encajó su quinta derrota como local y terminó la jornada en la última posición de LaLiga Hypermotion, con apenas cinco puntos en 12 jornadas, pero la noticia más importante de la tarde llegó después del encuentro y tuvo como protagonista a Luhay Hamido.

El presidente del club ceutí compareció ante los medios de comunicación para anunciar que pone su cargo a disposición de la junta directiva y de la afición. Una decisión que llega después de una década al frente del club, al que ha acompañado en un recorrido que le ha llevado desde Tercera RFEF hasta el fútbol profesional. El desgaste acumulado y la necesidad de dar un paso atrás han terminado pesando en su decisión.

"Amo al Ceuta con locura, han sido diez años que no se pueden describir con palabras, pero también amo a mi familia y me duele mucho verlos sufrir", explicó Hamido, que tiene previsto reunirse este domingo por la noche con los miembros del club para comunicarles personalmente su postura.

"Yo necesito respirar un poco y estar con mi mujer y mi hijo, además de que necesito hacer otras cosas, descansar un poco y sanar las heridas", recalcó. Una reflexión en la que también dejó claro que asume la responsabilidad por la situación actual del equipo y que considera que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa.

"Soy el único responsable del club, lo afronto y lo asumo, y es el momento de poner mi cargo a disposición de la junta directiva porque es lo justo", añadió.

Luhay Hamido no descarta seguir vinculado al Ceuta

Aunque su intención es dar un paso al lado, Hamido no quiere que su salida suponga un problema para la continuidad del proyecto. Por eso, lanzó un mensaje a quienes puedan estar dispuestos a asumir la presidencia, aunque también garantizó que seguirá cerca del club si no aparece ningún candidato.

"Ojalá algún valiente sea capaz de asumir la responsabilidad y, si no hubiese nadie, el Ceuta no estará solo porque seguiré aquí desde la presidencia o desde la grada", aseguró.

El presidente insistió en que se trata de una decisión meditada, especialmente después de un año que calificó de muy complicado. También considera que el equipo necesita un cambio de rumbo, aunque descartó que ese relevo deba pasar por modificar la estructura deportiva. En ese sentido, afirmó que el club "necesita otra energía" y que no va a "cambiar de entrenador, de director deportivo ni de plantilla".

Antes de marcharse, quiso tener unas últimas palabras para la afición caballa, a la que agradeció el respaldo recibido durante estos diez años, tanto en los momentos difíciles como en los éxitos que han llevado al Ceuta hasta Segunda División. "Siempre AD Ceuta", concluyó Hamido, que deja en manos de su directiva y de los seguidores el futuro de su presidencia.