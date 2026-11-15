Rafa Nadal se sincera sobre Mery Perelló y desvela lo que más valora de ella: "Ha sabido estar cuando la he necesitado"

Rafa Nadal se ha sincerado sobre su relación con Mery Perelló y ha destacado el papel fundamental que ha desempeñado a su lado durante toda su carrera. El extenista también ha revelado cómo le gustaría ser recordado, más allá de sus 22 títulos de Grand Slam

Rafa Nadal ha conquistado prácticamente todo lo que un tenista puede soñar. Veintidós títulos de Grand Slam, dos oros olímpicos y una trayectoria que lo sitúa entre las mayores leyendas de la historia del deporte. Sin embargo, cuando habla de lo que realmente considera importante, los trofeos dejan paso a otro tipo de recuerdos. El mallorquín ha aprovechado la publicación de su nuevo libro, Rafa Nadal, de la editorial Assouline, para mirar atrás y hablar de las personas que han sido fundamentales en su camino. Y entre ellas ocupa un lugar muy especial Mery Perelló.

En una entrevista concedida a 'Vanity Fair', el extenista ha dedicado unas palabras especialmente significativas a su mujer, con quien mantiene una relación desde que ambos eran jóvenes. Nadal ha destacado su forma de acompañarlo durante una carrera que estuvo marcada por los viajes, la presión mediática y las exigencias de la competición. "Siempre ha sabido estar en el momento y en el lugar en el que yo he necesitado que estuviera. Ha tenido un saber estar que en este mundo no es fácil", ha explicado el balear, que también ha definido a Perelló como una "gran compañera de vida".

El papel de Mery Perelló durante su carrera

Nadal no solo ha puesto en valor el apoyo de su esposa, sino también su personalidad y la manera en la que ha sabido mantenerse al margen de la enorme exposición pública que acompañó al deportista durante años. "Lo que más valoro de ella es cómo es como persona", ha señalado en la entrevista. Ambos se casaron el 19 de octubre de 2019 en Mallorca, después de una larga relación. Desde entonces, han mantenido una línea muy clara: proteger su vida familiar y evitar que la popularidad del extenista condicionase su intimidad.

En el propio libro también aparece el testimonio de Mery, que explica una de las claves para que su relación haya resistido las exigencias de tantos años en la élite. "Uno de los puntos fuertes de nuestra relación es que siempre hemos mantenido nuestras propias identidades, dándonos espacio mutuamente mientras crecemos juntos", afirma. El mallorquín también le dedica un mensaje muy personal en las páginas de la publicación: "Mery, eres mi mejor compañera de vida. Siempre has estado a mi lado… Espero hacerte tan feliz como tú me has hecho a mí".

Una intimidad que siempre ha querido proteger

La discreción ha sido una constante en la vida de Nadal. A pesar de convertirse en una estrella mundial, el balear ha intentado que su entorno familiar permaneciese alejado de los focos. Una decisión que, según explica, no responde a una cuestión puntual, sino a una forma de entender su vida.

"He intentado mantener privada mi vida privada. Creo que hay que preservar la intimidad de las personas que no tienen que estar necesariamente expuestas a la prensa", reconoce. Por ese motivo, las apariciones públicas de Mery Perelló han sido contadas y suelen estar relacionadas con su trabajo al frente de la Fundación Rafa Nadal. "Preferimos preservar un poquito nuestra vida privada. Nos ha funcionado bien así, y así seguiremos", añade el extenista, que no tiene intención de cambiar esa postura ahora que ha dejado atrás el tenis profesional.

El legado que quiere dejar más allá de los títulos

La retirada ha abierto una etapa diferente para Nadal. Junto a Mery y sus dos hijos, Rafael, nacido en 2022, y Miquel, en 2025, el mallorquín disfruta de una vida alejada de las exigencias del circuito. Sigue vinculado al tenis a través de su academia y mantiene distintos proyectos personales y empresariales, pero ya no tiene que organizar su día a día alrededor de los torneos.

En ese nuevo escenario, el exnúmero uno también ha reflexionado sobre cómo le gustaría que se le recordase. Y su respuesta va mucho más allá de los 22 grandes que levantó durante su carrera. Nadal asegura que se retiró con la tranquilidad de haber dejado un legado deportivo, pero también personal. Su deseo es que, cuando pase el tiempo, se valore tanto su comportamiento como sus resultados sobre la pista. "Una buena persona de un pequeño pueblo de Mallorca" es la imagen con la que le gustaría quedarse en la memoria de los demás.

Una declaración que resume la importancia que el tenista concede a sus raíces y a quienes han estado a su lado desde el principio. Porque, después de una carrera llena de récords y grandes victorias, Nadal tiene claro que hay reconocimientos que no se miden en títulos.