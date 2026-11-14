Toni Nadal avisa a Carlos Alcaraz: "Ferrero ha estado mucho tiempo con él y sabe por dónde se le puede hacer un poco de daño"

El que fuera entrenador de Rafa Nadal, hasta el año 2017, ha señalado que la elección de Ben Shelton es un acierto ya que el técnico español le hará progresar como jugador y le ayudará a intentar batir al murciano

El regreso de Juan Carlos Ferrero al circuito de la ATP, ejerciendo como entrenador de Ben Shelton, ha sido una de las noticias de este final de temporada. El técnico español intentará ayudar al de Estados Unidos a ser mejor tenista y a superar a sus rivales entre los que se encuentra su ex pupilo Carlos Alcaraz. La elección de Ben Shelton ha sido aplaudida por Toni Nadal, ex entrenador de Rafa Nadal y una de las voces más autorizadas en el mundo del tenis.

Toni Nadal se ha mojado sobre la unión entre Ben Shelton y Juan Carlos Ferrero y le ha dado un aviso a Carlos Alcaraz. "Evidentemente, para Ben Shelton es una muy buena elección contar con Juan Carlos Ferrero. Además de haber sido un gran jugador, ha estado mucho tiempo con Carlos Alcaraz y sabe por dónde se le puede hacer un poco de daño", ha dicho en declaraciones a SPORT.

Al margen de eso, Toni Nadal, que es uno de los entrenadores de tenis más respetados al haber estado hasta el año 2018 con Rafa Nadal, ha señalado que Juan Carlos Ferrero puede hacer que Ben Shelton mejore mucho como tenista. "Creo también que, por su mentalidad, puede ser de gran ayuda para el norteamericano. Shelton tiene un gran potencial: un saque buenísimo, un buen drive y un buen revés. Le falta un poco de orden, y creo que eso es, por encima de todo, lo que Juan Carlos Ferrero le va a aportar. Así que será un rival todavía más peligroso el año que viene".

Juan Carlos Ferrero, junto a Carlos Alcaraz cuando eran entrenador y jugador. / IMAGO

Juan Carlos Ferrero y Ben Shelton van a comenzar a trabajar en las ATP Finals, pero el tenista de Estados Unidos ya ha dicho que sólo será una primera toma de contacto y será a comienzos del año 2027 cuando empezarán de verdad. "Se va a quedar unos días aquí para que trabajemos juntos, pero no queremos tocar demasiadas cosas en el último torneo del año", ha explicado el jugador de Atlanta antes de iniciarse el último torneo de la campaña.

Toni Nadal sigue viendo a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner por encima del resto de tenistas

Toni Nadal también ha manifestado su precaución a la hora de hablar sobre que nuevos tenistas puedan competirles a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner si el español y el italiano están sanos y, por tanto, sin problemas físicos. “Está claro que, cuando se lesionan los dos primeros, como ha sucedido este año, primero con Carlos Alcaraz y después con Sinner, se abre la puerta para que otros jugadores puedan beneficiarse de esas ausencias".

Toni Nadal ha mostrado sus reservas incluso con Alexander Zverev, actual número 1 del mundo, pero sí es cierto que ve al alemán y al propio Ben Shelton como únicas alternativas a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. "También habrá que ver a Shelton: es un jugador joven que puede poner en aprietos a Carlos Alcaraz, Sinner y al propio Zverev. Así que tendremos una temporada tenística interesante".