Fernando Torres desvela el inesperado origen de su historia de amor con Olalla: "Mis padres compraron una casa en Galicia cuando cumplí ocho años"

'El Niño' explicó en su biografía cómo conoció a la que hoy día es su mujer y madre de sus tres hijos: Nora, Leo y Elsa; todo comenzó durante las vacaciones de verano, en la Costa da Morte: "﻿Coincidimos un grupo de amigos con los que entablé una amistad que afortunadamente conservo"

Fernando Torres acaba de cumplir 42 años y hay una parte de su vida que siempre ha preferido mantener lejos de los focos. Su trayectoria futbolística es de sobra conocida: Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea, la selección española... Pero detrás de 'El Niño' hay también una historia personal que comenzó mucho antes de que se convirtiera en uno de los delanteros más reconocidos del fútbol español. Y en ella tiene mucho que ver Galicia.

Concretamente, Estorde, una pequeña localidad costera del municipio coruñés de Cee, en plena Costa da Morte. Allí pasaba buena parte de sus vacaciones desde que era un niño y allí conoció a Olalla Domínguez, la mujer con la que acabaría compartiendo su vida. Una casualidad que, vista con perspectiva, terminó teniendo una importancia enorme.

El propio Torres lo contó en su biografía. Sus padres habían comprado una casa en aquella zona cuando él tenía apenas ocho años. Por entonces, difícilmente podía imaginar que aquella decisión familiar acabaría marcando también su futuro sentimental. "Mis padres compraron una casa en Estorde (Galicia) cuando cumplí ocho años. Aunque en principio esto no parezca una circunstancia relevante, ha terminado siéndolo porque allí conocí a la que hoy es mi mujer, Olalla. Coincidimos un grupo de amigos con los que entablé una amistad que afortunadamente conservo", recordaba el exfutbolista.

Galicia, un lugar muy especial en la infancia de Fernando Torres

La vinculación de Fernando Torres con Galicia no comenzó en Estorde. Su padre, José Torres, tiene raíces gallegas, concretamente en Gastrar, una pequeña aldea del municipio de Boqueixón, en la provincia de A Coruña. Por eso, los viajes familiares a tierras gallegas formaron parte de su infancia mucho antes de que empezara a despuntar como futbolista.

De aquellos veranos guarda recuerdos muy ligados al balón. Jugaba con sus hermanos, primos y tíos, hasta el punto de que llegaron a improvisar una portería con troncos en una finca de sus abuelos paternos. No necesitaba mucho más para pasar horas jugando al fútbol.

La compra de la casa de Estorde dio continuidad a aquellas escapadas familiares. La playa y sus alrededores se convirtieron en uno de sus refugios durante las vacaciones. Allí organizaban pequeños torneos entre amigos, a los que llamaban mundialitos, y disfrutaban de una infancia bastante alejada de la exposición pública que llegaría años después.

Entre aquellos amigos estaba Olalla. Primero fue una amistad nacida durante los veranos gallegos, de esas que se van construyendo con el paso de los años y que terminan dejando huella. Lo que entonces parecía simplemente una relación más dentro de aquel grupo acabaría teniendo un significado especial para ambos.

Fernando Torres, exjugador del Atlético de Madrid. / Web del Atlético de Madrid

Fernando Torres y Olalla: una relación que nació antes de la fama

Aunque se conocían desde pequeños, Fernando Torres y Olalla Domínguez comenzaron su relación sentimental cuando tenían alrededor de 17 años. Era 2001 y el delantero empezaba a hacerse un hueco en el primer equipo del Atlético de Madrid. Su carrera estaba a punto de despegar, pero su historia con Olalla venía de mucho antes y tenía poco que ver con el mundo del fútbol y sí con la de ese niño que se crió en Fuenlabrada en un piso de 80 metros.

A partir de entonces, ella se convirtió en una de las personas más importantes de su vida. Le acompañó durante su crecimiento como futbolista, en su salida del Atlético de Madrid rumbo al Liverpool y en las posteriores etapas de su carrera en Inglaterra y con la selección española.

Siempre han mantenido una relación muy discreta, sin hacer de su vida familiar un escaparate público. Se casaron el 27 de mayo de 2009 en una ceremonia civil celebrada en el Ayuntamiento de El Escorial, con una celebración íntima y alejada de los grandes acontecimientos mediáticos que rodeaban entonces al delantero.

Juntos han formado una familia con tres hijos: Nora, Leo y Elsa. Una faceta que Torres ha protegido especialmente a lo largo de los años, incluso durante las etapas de mayor exposición mediática de su carrera.

Y, aunque su vida ha cambiado mucho desde aquellos primeros veranos en Galicia, hay algo que permanece. Estorde sigue siendo ese lugar de su infancia al que siempre podrá regresar con la memoria. El sitio al que sus padres decidieron llevarle cuando tenía ocho años sin saber que, además de regalarle unos veranos inolvidables, estaban poniendo en el camino a la persona con la que acabaría compartiendo su vida.