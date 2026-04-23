La divertida respuesta de Fernando Torres sobre los jugadores del filial del Atlético de Madrid: "Me hacen más caso que mis hijos"

El ex futbolista del cuadro colchonero estuvo presente este jueves en 'The Forum' donde habló de su trabajo en el filial colchonero

Fernando Torres es sinónimo de leyenda en el Atlético de Madrid. Fernando Torres, apodado 'El niño' fue uno de los delanteros más importantes de la historia del Atlético de Madrid y ahora es el entrenador de primer filial colchonero.

Fernando Torres aportó su experiencia este jueves en 'The Forum' y dejó una curiosa y divertida respuesta al ser cuestionado sobre los jugadores a los que dirige en el filial del Atlético de Madrid: "Yo tengo dos hijos adolescentes y 25 en el equipo. No es fácil. Los jugadores me hacen más caso que mis hijos. Todos amamos el fútbol, ellos quieren ser profesionales y nosotros queremos que lo sean. Queremos ayudarles a darse cuenta de que pueden hacerlo. Cuando crees en ellos, mejoran", declaró Torres.

Fernando Torres elogia el trabajo de la cantera del Atlético de Madrid

Fernando Torres no dudó en alabar el trabajo de la cantera del Atlético de Madrid y se mostró orgulloso por ver a jugadores como Pablo Barrios debutar en el primer equipo: "Es muy importante el trabajo que se hace en las canteras, se construyen valores. Estamos muy orgullosos del trabajo de los últimos cinco años, de ver a jugadores como Pablo Barrios cumplir sus sueños. Los jugadores son personas antes que jugadores. Tienes que conocer a la persona, su familia, todo a su alrededor, lo que le preocupa, si no, no puedes exigirle lo mejor".

Fernando Torres, dispuesto a volver a jugar pero sus rodillas se lo impiden

El ex jugador del Atlético de Madrid no escondió que le gustaría volver a enfundarse las botas pero que sus rodillas se lo impiden: "Ojalá pudiera, pero mis rodillas no pueden jugar más". En ese momento, Fernando Torres recordó a Luis Aragonés y las palabras que le dijo para recordarle la importancia de que alguien te diga que fallas: "A veces necesitas que alguien te diga que no. Para mí, mi padre, primero; Luis Aragonés, me dijo que no muchas veces. Necesitas que te digan que te estás equivocando. La gente no te dice que tú eres el problema, que tienes que trabajar más. Cuando encuentras a esa persona, tienes que mantenerla cerca, porque te da los buenos consejos".

Los referentes son parte importante del fútbol para Fernando Torres

Fernando Torres puede ver su carrera con perspectiva y hablar con perfecto conocimiento de causa sobre la importancia de los referentes: "Los niños cometen los mismos errores que tú porque piensan que es guay. Todo lo que hagas alguien te lo va a copiar. Si me gusta un jugador, voy a leer las entrevistas, ver lo que hace en su estilo de vida. Si tienes buenos valores para mostrar, vas a ser un buen ejemplo para los niños, pero no todos los jugadores son un buen ejemplo".

Además, el técnico del filial colchonero se usó a sí mismo como ejemplo y los peinados que se hizo a lo largo de su carrera: "Te acuerdas de todos los cortes de pelo que llevé, demasiados, tan malos. Cuando mis hijos vienen con cosas como esa, no puedo decir nada. Tienes que dejar que se expresen, porque son niños. Tienen que equivocarse, les tienes que dejar y seguir con ellos. Se dan cuenta cuando ven las consecuencias; si no, nunca lo ven. Es parte del proceso".