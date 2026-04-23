El Atlético de Madrid tantea la Bundesliga en busca de dos fichajes como recambios de Oblak y Griezmann

El cuadro colchonero estaría detrás del mediapunta Julian Brandt, del Borussia Dortmund y de Noah Atubolu, guardameta del Friburgo que recientemente fue seguido por los rojiblancos en el partido que enfrentó a los alemanes ante el Celta de Vigo en la Europa League

El Atlético de Madrid tiene aún entre manos un posible final de temporada que podría terminar con la traca de una Champions League. Para eso aún tendrán que superar los de Simeone al Arsenal en las semifinales y esperar al vencedor de la eliminatoria entre PSG y Bayern de Múnich para tratar de superarlo en la final. A pesar de esto, el Atlético de Madrid ya se mueve de cara a la próxima temporada y parece que sus miras están apuntando a la Bundesliga.

Según han apuntado el diario Marca por un lado y Ángel García por otro, el Atlético de Madrid estaría trabajando en la incorporación del mediapunta Julian Brandt del Borussia Dortmund y el guardameta Noah Atubolu del Friburgo.

La salida de Jan Oblak a Arabia Saudí traería a Noah Atubolu

El Atlético de Madrid podría tener que decir adiós a uno de sus jugadores más emblemáticos y que lleva en el conjunto colchonero desde la temporada 2014/15: Jan Oblak. El guardameta esloveno lleva más de una década defendiendo la portería del Atlético de Madrid y según ha informado Ángel García, podría salir rumbo a Arabia Saudí el próximo verano.

En esta tesitura, el Atlético de Madrid necesitaría con urgencias un portero de garantías que trate de cubrir la baja de Oblak. Ahí es donde entraría Noah Atubolu que a sus 23 años y siendo indiscutible en el Dortmund, sería una de las opciones que baraja el cuadro de Simeone. Atubolu ha sido seguido recientemente por el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de cuartos de la Europa League entre el Celta de Vigo y el Friburgo.

Atubolu en un partido con el Friburgo

El guardameta, que ha sido internacional en categorías inferiores con Alemania y que se ha formado en la cantera de Friburgo, tuvo una actuación destacada en toda la eliminatoria con paradas que evitaron que los vigueses pudieran marcar más de un tanto. Noah Atubolu tiene contrato con el Friburgo hasta junio de 2027 por lo que el Atlético de Madrid tendrá que pasar por caja y su precio podría ir a más si el Friburgo se alza con la Europa League o si el guardameta es citado por Alemania para el próximo Mundial.

Julian Brandt, una joya a coste cero para el Atlético de Madrid

También con la Bundesliga de fondo, el Atlético de Madrid ha puesto a Mateu Alemany a seguir a Julian Brandt, un mediapunta de 29 años que con el Dortmund llegó a jugar la final de la Champions League en 2024 frente al Real Madrid.

El diario Marca apunta a que Julian Brandt no es la única opción que maneja el Atlético de Madrid para tratar de suplir la marcha de todo un emblema del club como el francés Griezmann. Esta salida, a diferencia de la de Oblak, si está confirmada y será al final de temporada cuando Griezmann ponga rumbo a la MLS para formar parte del Orlando City.

El fichaje de Brandt sería un negocio redondo para el Atlético de Madrid ya que el centrocampista hace tiempo que le dijo al Dortmund que no quería renovar el contrato que le vincula a los alemanes hasta el próximo 30 de junio. Pero los colchoneros no son el único equipo que está trabajando en la incorporación de Brandt ya que precisamente su rival de Champions League, el Arsenal, también está tanteando al alemán de cara al próximo curso.