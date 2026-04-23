David Villa saca pecho con el momento del Atlético de Madrid: "Uno de los mejores de la historia del club"

El ex futbolista, que ahora pertenece al Consejo de Administración tras la entrada del grupo Apollo, estuvo presente en el evento 'The Forum'

El Atlético de Madrid vivirá en las próximas semanas una ilusionante semifinal de Champions League ante el Arsenal. Los de Simeone son el único equipo español superviviente en la Champions League y junto al Rayo Vallecano, los que defenderán el orgullo patrio en Europa. Esta semifinal de Champions League fue uno de los temas sobre los que habló toda una leyenda el club como el ex futbolista David Villa.

El que fuera uno de los delanteros más letales de España con el Valencia, Barcelona y también con el Atlético de Madrid, estuvo este jueves presente en el evento 'The Forum' y no dudó en elogiar a los colchoneros antes de la cita en Champions League: "El momento que vive ahora el Atlético es impresionante, uno de los mejores de la historia del club".

Davi Villa y el sueño de estar muchos años en el Atlético de Madrid

El asturiano habló de cómo cualquier jugador de élite desearía estar muchos años en el Atlético de Madrid por el gran futuro que tiene el equipo: "Cualquier jugador en la élite o en la Academia desearía estar muchísimos años en el Atlético. Cualquier jugador que esté por venir e incluso los presentes tienen que estar de enhorabuena, porque están ante un futuro inmejorable".

En relación a la semifinal de Champions League, David Villa no se atrevió a vaticinar un resultado: "Lo que sé seguro es que va a competir de la mejor manera. El fútbol tiene estas cosas, nunca se sabrá, pero confianza a tope en el equipo". David Villa entró en el Consejo de Administración del Atlético de Madrid tras la llegada del grupo Apollo hace ya algunos meses por lo que se podría considerar una voz más que autorizada del club.

David Villa en su etapa como jugador junto a Modric (Real Madrid)

El consejo de David Villa a los futbolistas del presente

David Villa, que ya lleva algunos años retirado, quiso aconsejar a aquellos futbolistas que aún están en activo y que cuando dejen de estar en activo serán aún jóvenes para otras cosas: "Es muy difícil aceptar que de un día para otro pasas de ser viejo para el fútbol a joven para la vida. Te quedan muchos años en que tu mente va a seguir siendo competitiva. Que vayan pensando qué quieren hacer en el día de mañana. Les ayudará en ese 'impasse' de dejar de jugar al fútbol".

Villa también lanzó un mensaje de humildad basado en su experiencia como futbolista: "El problema es el entorno muchas veces. Desde muy joven, gracias al fútbol empecé a ganar bastante dinero. Nos dimos cuenta de lo que yo sabía y no sabía hacer. Mi entorno es el que me ayuda en esas cosas. El error más grande de un futbolista con éxito es que por ser buen futbolista no te da derecho a saber de todo en el mundo del fútbol. Hay que buscar a la persona indicada que te ayude".

La educación en torno al fútbol de David Villa

Por último, el ex futbolista admitió que al estar vinculado desde pequeño al fútbol, su educación ha estado ligada a su carrera deportiva: "Siempre digo que el fútbol no deja de ser un aprendizaje. La mayor parte de mi educación ha sido en base al fútbol, dentro y fuera del campo. Desde muy joven he tenido la mentalidad de ir aprendiendo cosas nuevas, de saber que la posibilidad de jugar al fútbol me abría otros frentes fuera del campo".