Rayo Vallecano - Espanyol en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports
Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de Iñigo Pérez con los de Manolo González, correspondiente a la jornada 33 del campeonato doméstico
Rayo
Espanyol
Minuto a minutoActualizar narración
Remate de Alemao que detiene Dmitrovic. Sufre el Espanyol en estos minutos del partido.
Cordero Vega muestra tarjeta amarilla para Augusto Batalla, hoy en el banquillo, por protestar. El portero del Rayo Vallecano, además, ve la quinta y se perderá el choque contra la Real Sociedad
Pedía penalti el Rayo Vallecano por posible mano de Kike García pero no señala nada Cordero Vega.
Se resbala Isi Palazón justo en el momento del golpeo y detiene Dmitrovic. Se anima el Rayo Vallecano cuando pasamos la primera media hora del partido.
Nuevo lanzamiento desde larga distancia de Isi Palazón pero sin fortuna de cara a puerta.
Pedía falta Dmitrovic tras un choque con el Pacha, pero no señaló nada Cordero Vega.
Posesión larga de un Rayo Vallecano que no ha creado aún peligro real sobre la portería de Dmitrovic.
El lanzamiento de Edu Expósito que logró despejar Dani Cárdenas. La mejor ocasión hasta el momento del partido.
Disparo de Isi Palazón desde larga distancia que no ve puerta. Reanuda el juego Dmitrovic.
Tarjeta amarilla para Pol Lozano, segunda del partido y para un jugador del Espanyol.
Falta sobre Dolan y vuelve a poner en juego el Espanyol, que se hace con la posesión del balón.
!Remate de Roberto Fernández que consigue despejar Óscar Valentin!
Óscar Valentín y Edu Expósito, capitanes de Rayo Vallecano y Espanyol, respectivamente.
¡Paradón de Dani Cárdenas al lanzamiento en largo de Edu Expósito!
Despeja la defensa del Rayo Vallecano y vuelve a atacar el Espanyol.
Falta de Vertrouwd sobre Kike García. Se sitúan Carlos Romero y Edu Expósito para el lanzamiento
Ya se reanuda el encuentro en Vallecas.
Adrían Cordero Vega, colegiado del encuentro, habla con las autoridades para activar el protocolo pertinente.
Detiene el árbitro el partido por una incidencia en la grada
Falta de Óscar Valentin sobre Roberto en la medular del campo.
Se marcha por arriba el lanzamiendo de Pedro Díaz de falta. Ya saca Dmitrovic.
Falta peligrosa para el Rayo Vallecano y primera tarjeta amarilla del partido, la ve Pere Milla.
¡Rueda la pelota en Vallecas! Pone el balón en juego el Rayo Vallecano
¡Saltan los jugadores al césped de Vallecas!
Los aficionados del Espanyol, presentes en Vallecas.
¡Se retiran los jugadores a vestuarios! ¡Útima charla de Iñigo Pérez y Manolo González!
A falta de pocos minutos para que empiece el choque en Vallecas, recordamos los onces de Iñigo Pérez y Manolo González.
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Vertrouwd, Pathé Ciss, Chavarría, Pedro Díaz, Óscar Valentín, Pacha, Isi Palazón, Alemao y Jorge de Frutos
Espanyol: Dmitrovic, Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Edu Expósito, Pol Lozano, Dolan, Pere Milla, Kike García y Roberto.
¡Ya calientan los jugadores sobre el terreno de juego! ¡Se van llenando las gradas de Vallecas!
¡Menos de media hora para que comience este Rayo Vallecano - Espanyol!
El Espanyol comprueba el estado del terreno de juego de Vallecas.
Problemas con el videomarcador en Vallecas. La Cadena Cope ha informado que el Rayo ha coocado uno alternativo, ya que el de siempre parece que no funciona.
El Rayo Vallecano afronta el primero de los tres partidos consecutivos en Vallecas, ya que recibirá a la Real Sociedad el domingo y al Estrasburgo el próximo jueves.
Ya se encuentran ambos equipos en Vallecas. En breves instantes saltarán al terreno de juego para realizar ejercicios de calentamiento.
¡Menos de una hora para que ruede la pelota en Vallecas!
Por su parte, Manolo González plantea un once ofensivo con la dupla en ataque formada por Kike García y Roberto, además de Pere Milla.
El Espanyol contará en el banquillo con Ángel Fortuño, Rubén, José Salinas, Ramón Terrats, Miguel Rubio, Ngonge, Jofre, Pickel, A. Roca, Londoño, Lluc Castell, Riedel.
Las bajas en defensa han obligado a Iñigo Pérez a alinear a Vertrouwd, que lleva sin jugar desde el pasado 15 de febrero.
El Rayo Vallecano cuenta en el banquillo con Batalla, Juanpe, Trejo, Camello, Ilias, Carlos Martín, Gumbau, Mumin, Unai López, Balliu, Fran Pérez.
¡ONCE DEL RAYO VALLECANO! Iñigo Pérez, por su parte, comienza con Batalla, Ratiu, Vertrouwd, Pathé Ciss, Chavarría, Pedro Díaz, Óscar Valentín, Pacha, Isi Palazón, Alemao y Jorge de Frutos
¡YA TENEMOS ONCE DEL ESPANYOL! Manolo González decide salir con Dmitrovic, Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Edu Expósito, Pol Lozano, Dolan, Pere Milla, Kike García y Roberto.
Londoño, jugador del filial del Espanyol, se estrena en la convocatoria de Manolo González.
Paco Jémez ha atendido a ESTADIO Deportivo, dónde ha hablado de la situación de un Rayo Vallecano que está en semifinales de Conference League pero no le puede perder la vista a LaLiga.
En la tarde de hoy se disputan una serie de partidos que seguirán de reojo desde la capital de España, como son los que enfrentará al Levante con el Sevilla y al Oviedo con el Villarreal.
A la espera de los onces de Rayo Vallecano y Espanyol, por aquí dejamos las posibles alineaciones de ambos equipos:
Manolo González, en busca de la primera victoria de 2026: "Les veo con ganas de ganar. El equipo es honesto, se toma muy en serio su trabajo, siente el escudo y son responsables. Tras la primera vuelta el equipo está cabreado, con ganas de ganar. Será un partido largo. Más que salvarnos lo que queremos es ganar cuanto antes".
Iñigo Pérez habló en la rueda de prensa previa sobre los rumores sobre su futuro: "No procede ahora mismo hablar de eso porque nos debilita como grupo. Ni hablar del entrenador ni de un jugador".
Por otro lado, el Espanyol afronta el choque en Vallecas tras el tropiezo frente al Barcelona. Por ello, los de Manolo González se sitúan en el duodécimo puesto de la clasificación con 38 puntos.
Por un lado, el Rayo Vallecano llega tras la derrota ante el Mallorca, lo que le ha dejado en la decimosexta posición de la tabla con 35 puntos.
El colegiado del encuentro será Adrián Cordero, que estará acompañado en el VAR de Jorge Figueroa.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Rayo Vallecano y al Espanyol, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports.
¡COMENZAMOS!
El Rayo Vallecano recibe en el día de hoy al Espanyol en Vallecas, en el choque correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Los de Iñigo Pérez encaran el encuentro del campeonato doméstico tras la dura derrota ante el Mallorca en Son Moix, que les dejó decimo sextos en la clasificación con 35 puntos. Por su parte, los de Manolo González llegan tras el 'pinchazo' contra el Barcelona, por lo que se sitúan en la duodécima posición e la tabla.
Por otro lado, el colegiado del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Espanyol será Adrián Cordero, que estará acompañado en el VAR de Jorge Figueroa. El choque comenzará a las 20:00 horas, tiempo durante el cuál se estará jugando un Levante - Sevilla en el Ciutat de Valencia, en plena lucha por la salvación en Primera División.
Iñigo Pérez, con un triunfo necesario para mantenerse alejado del descenso
Iñigo Pérez, en la previa del choque ante el Espanyol, explicó las sensaciones del equipo antes de un nuevo e importante encuentro de LaLiga EA Sports: "Llega con algunas bajas que conocéis, otras que valoraremos en este entrenamiento. Ahora hay que ir gestionando tal cantidad de partido".
El técnico del Rayo Vallecano, que respondió a los rumores sobre su futuro, apuntó que "nadie puede estar debilitado o con sensación de tristeza. Es un momento muy bonito de la temporada. Aunque las lesiones musculares se intenten manejar estamos supeditados a la fortuna. No podemos hacer mucho más".
Así llega el Rayo Vallecano al encuentro contra el Espanyol
Iñigo Pérez llega con las dudas de Batalla y de Ilias Akhomach, como apuntó en rueda de prensa, por lo que queda esperar al once titular del Rayo Vallecano y a los jugadores que estén en el banquillo para despejar dudas. Además, el equipo franjirrojo llega con necesidades claras de conseguir los tres puntos, tras las derrotas ante Mallorca, Barcelona y el empate frente al Levante en las últimas jornadas de LaLiga EA Sports.
Los últimos resultados le han dejado al Rayo Vallecano tan solo dos puntos del descenso, que lo marca el Alavés, con 33. Sin embargo, Iñigo Pérez recupera a Fran Pérez, que no pudo participar en la vuelta de Conference League ante el AEK de Atenas, pero pierde a Álvaro García para el choque de hoy en Vallecas frente al Espanyol
Manolo González y la ansiada primera victoria de 2026
Manolo González, por su parte, explicó en rueda de prensa qué espera del partido de hoy: "Todos los partidos son importantes, pero toca pensar en el Rayo. Es un encuentro que te marca mucho porque ganando estás salvado y puedes luchar por otras cosas. Marcará la tendencia, pero es un partido complicado. Iremos a competir y buscar el partido desde el minuto uno".
El Espanyol llega con la baja de Urko González, ya que vio tarjeta amarilla ante el Barcelona y debe cumplir ciclo por acumulación de las mismas. Por ello, Manolo González deberá decidir el sustituto de un jugador que imprescindible en el once titular. Además, Javi Puado sigue recuperándose de su rotura de cruzado, que sufrió el pasado mes de enero.
Así llega el Espanyol al duelo en Vallecas
El Espanyol sigue sin conocer la victoria en este 2026. Los de Manolo González han firmado nueve derrotas y cinco empates, lo que ha dejado al equipo perico en la duodécima posición de la tabla, con 38 puntos, a cinco del descenso. Además, la plantilla se verá las caras con conjuntos que se encuentran en la lucha por el descenso, como el propio Rayo Vallecano, además de Levante y Sevilla.
Por ello, el Espanyol necesita sumar de tres en la mayoría de encuentros que les resta de esta Liga EA Sports. En este contexto, el equipo de Manolo González debe solucionar la faceta goleadora. En los últimos cuatro encuentros, tan solo han logrado cuatro goles, frente al Real Oviedo, Mallorca, Getafe y Barcelona, ya que ante el Betis terminó en 0-0.
De esta manera, Manolo González habló, en el día de ayer, sobre la opción de jugar con dos delanteros, dejando caer el posible once ante el Rayo Vallecano: "Hemos valorado muchas cosas, esa también. Son las dos referencias. Si las dos entran de inicio pierdes potencial en la segunda parte. Está decidido el once si no pasa nada extraño".