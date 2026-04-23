Paco Jémez manda un aviso al Rayo Vallecano: "Puede estar en la final de la Conference, pero cuidado con LaLiga"

El ahora ayudante Nuno Espírito Santo en el West Ham, con hasta cuatro etapas distintas en Vallecas como jugador y entrenador, analiza en ESTADIO Deportivo la gran temporada europea del Rayo y advierte del peligro del descenso

La relación de Paco Jémez y el Rayo Vallecano es una historia de amor de las que cada vez cuesta más encontrar en el mundo del fútbol. Son cuatro las etapas en las que el exfutbolista y entrenador canario ha estado en Vallecas, dos como jugador y dos como entrenador. Unos ocho años que han convertido al Rayo en parte de la identidad de Paco Jémez.

En su entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo, es inevitable preguntarle por su Rayo, un equipo que, como él mismo dice, "siempre" lo tiene que seguir. Como rayista de corazón, esta temporada está siendo muy buena en Europa, estando a tan solo dos partidos de jugar una final europea, pero Jémez manda un mensaje al equipo por la situación en LaLiga.

Las opciones de que el Rayo juegue la final de la Conference League

"Está a un paso, pero cada vez los pasos son más complicados, porque los equipos que quedan son más fuertes, pero yo no le quito ni medio gramo de importancia a que el Rayo pueda estar en la final; luego ya veremos, a ver qué ocurre. Pero, cuidado con la Liga, no se puede despistar en la Liga. Está a tres puntos del descenso (durante la entrevista); son muy pocos puntos. Si se despista, esperemos que no, pero puede tener un problema, y, duramente, a los rayistas no nos gustaría", comienza diciendo el hoy ayudante del West Ham.

"Es verdad que en Europa están haciendo una temporada fantástica, pero creo que lo primero que tienen que asegurar es no estar a tiro de piedra de los puestos de descenso, y luego intentar llevar las dos competiciones de la mejor manera adelante. Yo sé que es muy complicado, que Europa quema mucho, que Europa exige mucho, y, ya te digo, el otro día me dio por mirar y tiene un pequeño margen, pero no es un margen como para poder confiarse en exceso o pegar dos tropiezos más en Liga, porque te podrías haber metido en un lío. Dicho esto, ojalá que sea capaz de pasar a la final; creo que sería tremendo que, en su primera aparición europea, ganada deportivamente, por mérito deportivo, se pudiera meter en una final y, luego, que intente ganar esa permanencia en Primera División lo antes posible para no llegar a la final con demasiada exigencia y sufriendo", matiza Paco Jémez.

Los problemas del estadio de Vallecas

Esta temporada ha sido algo común el mal estado del estadio de Vallecas, con problemas estructurales y de mantenimiento, destacando el mal estado del césped que provocó incluso la suspensión de algún partido. Una situación que Jémez nunca vivió allí.

"Yo nunca he tenido esos problemas, nunca. Yo te puedo hablar desde cuando yo estuve allí. Ahora mismo no tengo información... Es verdad que yo estaba muy encima de eso, pero ni en la ciudad deportiva ni en el estadio. Los cinco años que yo estuve allí, más luego los otros años que estuve en Segunda División, los campos estuvieron siempre perfectos, siempre perfectos", asegura el preparador canario.

"Es verdad que el campo del Rayo es el que es. Es un campo antiguo, es un campo del cual todos los rayistas se enorgullecen porque es de los pocos campos con ese sabor a barrio que quedan ya en el mundo. Luego se podrá valorar si el equipo necesita más o necesita menos. Yo eso, bueno, cada vez que van pasando más años el campo sigue siendo cada vez más antiguo. Llegará un momento en el que habrá que hacer algo, naturalmente, entre otras cosas porque en cada partido se queda un montón de gente sin poder verlo. Tiene el aforo que tiene y yo estoy seguro de que si tuviera ocho o diez mil personas más, seguramente se llenaría al final del campo", sigue diciendo.

"¿Es verdad que también los rayistas no quieren abandonar su estadio? Sí, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es su campo de toda la vida, es un campo que está justo en medio de Vallecas, es un campo al que todos le tenemos un gran cariño, pero los años pasan y, al final, yo pongo un ejemplo, la gente tampoco se quería ir de Vicente Camerón y ahora están encantados de estar donde están. Bueno, yo creo que eso, al final, es una cosa que tienen que ir llevando para adelante entre todos, con un consenso en el que todo el mundo esté de acuerdo con lo que se hace, cosa que es bastante complicada, pero ya te digo, toda esta polémica de si los equipos se quejan, yo lo siento mucho, no estoy dentro, no puedo hablar con información; yo sí te puedo hablar con información de los años que estuve allí, por supuesto que siempre hubo cosas que mejorar, indudablemente, pero trabajábamos todos para intentar mejorarla", concluye.