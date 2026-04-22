Paco Jémez analiza en Estadio Deportivo la remontada del West Ham y las grandes diferencias entre la Premier League y LaLiga

El técnico canario, ahora ayudante de Nuno Espírito Santo en el West Ham, explica a ESTADIO Deportivo su visión del fútbol inglés y el cambio que ha dado el equipo desde su llegada; además de hablar de nombres propios como Adama Traoré y su físico

Paco Jémez decidió el pasado mes de enero probar algo nuevo en su carrera en los banquillos. El técnico canario fichó por el West Ham como ayudante de Nuno Espírito Santo, un rol totalmente nuevo para él. El club inglés explicó que su llegada aportaría "experiencia y conocimiento" en un momento muy delicado, ya que el West Ham estaba en puestos de descenso y en una dinámica horrible de resultados, algo que cambió poco a poco desde que Jémez llegó al equipo.

En una entrevista a ESTADIO Deportivo, Paco Jémez analiza ese cambio de rumbo del cuadro londinense, que tras el empate (1-1) ante el Crystal Palace en la jornada 33 ha conseguido salir de los puestos de descenso.

El efecto Jémez

"Creo que ha sido fruto un poco de muchas cosas. Una casualidad, el que llegue alguien de fuera con, digamos, aire fresco, que no estaba afectado por la situación que estaba viviendo el equipo. Pues eso también te hace ver a un tipo distinto, con una cara nueva, con ganas de hacer cosas diferentes, y eso muchas veces, en una situación comprometida como la que estaba el West Ham, pues es bastante. Luego, por supuesto, el mérito es todo de los jugadores, que son los que traducen el mensaje en el campo, pero bueno, yo creo que había un poquito de todo. Mucho de casualidad, porque también muchas veces las dinámicas cambian cuando menos te lo esperas. La verdad es que el equipo llevaba muchísimas jornadas, prácticamente casi desde el inicio de temporada en descenso, a una distancia tremenda, que no invitaba al optimismo, pero bueno, a partir de ahí empezamos a cambiar alguna cosita, el equipo empezó a ganar, se encontraron otra vez con más confianza y, bueno, ha sido un poco todo como que ha ido a mejor", explica Paco Jémez.

"Normalmente cuando estás tanto tiempo en un sitio y las cosas van mal, al final es normal, acabas triste, acabas desmoralizado, ves las cosas mucho peor de lo que son. Entonces, bueno, que llegue alguien de fuera, pues siempre es como un soplo de aire fresco, que te da un poco de, digamos, otro tipo de perspectiva", añade.

Nueva faceta como ayudante y no como primer entrenador

"Sin duda se está más tranquilo. Las cosas son distintas, aunque yo lo vivo muy intensamente, porque al final, cuando estás sentado en un banquillo, realmente no sientes si eres el primero o el segundo; lo vivimos todos con la misma intensidad, incluso el médico, cada uno dentro de su trabajo, pero al final lo que quieres es que gane el equipo y que se hagan las cosas bien. Entonces, bueno, es la primera vez que he hecho este trabajo en mi vida. Al principio, si te digo la verdad, pues no me sentía cómodo, porque estaba acostumbrado a otras cosas diferentes, pero bueno, entendí que al final era tomar decisiones para dárselas a alguien y que él, al final, eligiera", asegura Jémez.

"Yo intento en todo momento, dentro de lo que veo, darle mi consejo a Nuno, darle mi opinión, y luego intentar que él elija lo que crea conveniente. Al final es él el que tiene la última palabra, por supuesto, pero sí es verdad que todos los que estamos a su alrededor lo que intentamos es ayudarle en esa decisión. Si creo que no es la adecuada yo se lo digo... Y aunque él persista en que esa es la mejor situación y yo creo que no lo es, le tengo que ayudar dentro de lo que es esa situación, es decir, darle las mejores soluciones o darle las mejores alternativas para que esa posibilidad que él ha elegido salga bien", añade.

"Es totalmente distinto a cuando eres primer entrenador, que lo que haces es escuchar y luego decidir; aquí lo que tienes que hacer es mostrar opiniones para que otro luego decida. Pero bueno, me voy adaptando lo mejor que puedo. Son tantos años de primer entrenador que de verdad que estoy en el banquillo y no tengo sensación de ser ayudante", matiza el ex del Rayo o Las Palmas, entre otros muchos equipos.

La Premier League vs LaLiga

"La Premier es una delicia. Para mí ha estado siendo una experiencia tremendamente gratificante y tremendamente enriquecedora por muchas razones. Primero, porque yo siempre digo que cuando sales de tu país, simplemente por el hecho de salir, ya te vas a enriquecer. Conoces otro idioma, otras costumbres, incluso otras religiones, otras maneras de entender el fútbol, otra dinámica totalmente distinta. Cada país tiene su idiosincrasia y lo importante cuando vas a un país, y yo es el cuarto país en el que entreno, es que lo que sí he tenido siempre claro es intentar llevarme lo máximo posible para que mi formación siga avanzando. Entonces, aquí, por supuesto, lo primero es el inglés, ¿no? Poder mejorar el inglés estando aquí es una parte muy importante. Pero luego la liga en sí es excelente. Los estadios, cómo se vive el fútbol, cómo se compite, la magnitud que tiene esta liga es tremenda", comienza diciendo.

"El primer día que llegué a Training Ground, que es la ciudad deportiva nuestra, y pensé, digo: "A ver, Paco, como entrenador, ¿qué puedes pedir que no tengas aquí?' Y no se me ocurrió nada. Que normalmente cuando llegas a un club, tú dices 'hostia, mira, pues, me falta esto, me falta aquello', pero aquí tienen una cantidad de medios, y no solo humanos, sino también económicos, que es que trabajar aquí es, no te voy a decir que es más sencillo, pero digamos que el trabajo día a día sí es más sencillo", cuenta Jémez.

"Tener todo rápido, escueto y al momento para el entrenador la verdad es que es tremendamente beneficioso. Esta liga te sorprende. Yo ya sabía que venía una gran liga, una de las mejores del mundo, sin lugar a dudas. Yo creo que esta y la española son las dos mejores ligas que hay en estos momentos, pero realmente cuando llegas y ves la cantidad de medios y la cantidad de despliegue y la cantidad de cosas que tiene, te quedas alucinado", asegura.

Diferencias futbolísticas entre España e Inglaterra

"El nivel de adquisición de jugadores es tan alto, tienen un potencial económico tan alto, que ya no solo te fichan a un jugador porque es muy bueno físicamente, es muy bueno físicamente y es muy bueno técnicamente. Aquí el nivel técnico es muy alto. Yo veo el nivel técnico en los entrenamientos de mi equipo, por ejemplo, del West Ham, y es un nivel técnico altísimo. Lo ves en los controles, los pases, en la rapidez con la que adquieren los ejercicios que quieres hacer", empieza explicando Paco Jémez.

"Cuando tú tienes un potencial económico muy fuerte fichas lo mejor o de lo mejorcito que hay en el mundo... ¿Que solo se firman portentos físicos? Eso es mentira. ¿Qué la cualidad física aquí en Inglaterra es muy importante? Por supuesto. En cualquier sitio del mundo es muy importante ya, pero aquí, por la magnitud y por la capacidad de los equipos de ir y venir, posiblemente más. Pero, por ejemplo, cuando les cae el balón en los pies, técnicamente son muy muy buenos", continúa.

El físico de Adama Traoré

"Está fuerte, está fuerte el tipo, está fuerte. Está casi, casi, tan fuerte como yo, casi, casi (risas). Es un tipo que físicamente es una mole. Y no solo una mole, sino que cuando arranca, es que es imposible, te pones por delante y te barre. Es un jugador tremendamente fuerte, tremendamente potente, luego tremendamente elástico, que mira que normalmente es difícil, ¿no? Cuando alguien tiene esa masa muscular, ese volumen muscular, no solo en las piernas, sino en todo el cuerpo, normalmente no suelen ser jugadores elásticos. Este es de goma... De hecho, es un tipo que, para la explosividad que tiene y la potencia que tiene, ha tenido muy poquitas lesiones en su vida, y eso quiere decir que tiene una calidad muscular fantástica".

"La verdad que es un tipo, aparte de que es una persona genial, es un tío que está siempre alegre, siempre feliz. En ese aspecto, transmite muchísimo dentro del vestuario. Luego, futbolísticamente, es un tipo que, a la hora de poder tener a alguien para jugar en profundidad con él, simplemente metiéndole la mano en el largo, tiene unos recursos tremendos", concluye el entrenador canario del West Ham.