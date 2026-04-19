El Tottenham necesita un milagro: cinco finales para evitar el descenso

El empate ante el Brighton en el descuento deja a los ‘Spurs’ en zona roja y con un calendario exigente que complica su permanencia en la Premier League

Los jugadores del Tottenham Hotspur antes del inicio del partido de la Premier League ante el BrightonIMAGO

El Tottenham Hotspur vive una de las situaciones más críticas de su historia reciente tras empatar 2-2 ante el Brighton en el Tottenham Hotspur Stadium. El gol en el descuento de Georginio Rutter dejó sin victoria a los londinenses y les mantiene en puestos de descenso con 31 puntos, a falta de cinco jornadas para el final.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi se encuentra a un punto del West Ham y a dos del Nottingham Forest, aunque ambos aún deben disputar sus partidos de la jornada. La situación se agrava tras la victoria del Leeds United, que se aleja con 39 puntos.

Un golpe devastador en el peor momento

El Tottenham tuvo en sus manos una victoria clave que podría haber cambiado el rumbo de su temporada. El gol de Xavi Simons, un auténtico latigazo a la escuadra, parecía suficiente para sumar tres puntos vitales.

Sin embargo, el tanto final del Brighton dejó una sensación de derrota total. Como apuntan voces del entorno del club, fue “una derrota en toda regla”, reflejo de una fragilidad competitiva que se ha repetido durante toda la temporada. El equipo no solo dejó escapar dos puntos, sino también una oportunidad de salir del descenso en un momento decisivo.

Una racha alarmante que condena a los ‘Spurs’

El dato más preocupante es que el Tottenham no ha ganado un solo partido de Premier League en 2026. Su última victoria se remonta al 28 de diciembre de 2025 ante el Crystal Palace.

Desde entonces, el equipo ha acumulado una racha negativa que le ha llevado a una situación límite. La falta de resultados ha neutralizado incluso las mejoras en el juego introducidas por De Zerbi.

El técnico italiano ha logrado dar una identidad más ofensiva al equipo, pero los errores en momentos clave siguen penalizando aun equipo que, poco a poco, se va quedando sin opciones.

Un calendario que no da tregua

El gran problema para el Tottenham no es solo su situación actual, sino lo que le espera. Los ‘Spurs’ afrontan cinco jornadas finales que exigirán un rendimiento casi perfecto.

Primero visitarán al Wolverhampton, colista y posiblemente ya descendido, en un duelo que se presenta como una final obligatoria. Después llegará el Aston Villa, uno de los equipos más sólidos del campeonato y candidato a entrar en puestos de Champions League.

El calendario continúa con un enfrentamiento directo ante el Leeds, seguido de una visita a Stamford Bridge para medirse al Chelsea, que también pelea por puestos europeos. El cierre será en casa ante el Everton, otro equipo en gran momento que aspira a regresar a competiciones continentales.

La salvación pasa por un pleno casi imposible

Las cuentas son claras: el Tottenham necesita sumar una cantidad de puntos cercana al pleno para tener opciones reales de permanencia. Cualquier tropiezo podría ser definitivo. El propio De Zerbi intentó mantener la esperanza tras el partido: “Tenemos otros cinco partidos, 15 puntos, y este equipo es capaz de ganar cinco partidos seguidos”.

El técnico insiste en que no es una cuestión de arrogancia, sino de confianza en la calidad de la plantilla. Sin embargo, la realidad clasificatoria y la dinámica del equipo hacen que el reto parezca titánico.

Xavi Simons celebra su gol ante el Brighton (IMAGO)

Un equipo marcado por la fragilidad

Más allá de los números, el Tottenham ha mostrado durante toda la temporada una debilidad estructural en momentos clave. El empate ante el Brighton es el último ejemplo de un equipo incapaz de cerrar partidos. Incluso cuando logra adelantarse en el marcador, como ocurrió con el gol de Simons, el equipo sufre para mantener la ventaja.

A esto se suman problemas físicos, como la recaída de Rodrigo Bentancur en la sala de máquinas, y una defensa que sigue mostrando dudas, más aún tras perder a su líder, Cuti Romero.

Tensión también fuera del campo

El contexto emocional tampoco ayuda. La celebración de Xavi Simons tras su gol ha generado división entre la afición, que vive con tensión extrema cada partido. En redes sociales, parte de los seguidores criticaron el gesto del neerlandés, considerándolo fuera de lugar en un momento tan delicado.

Este episodio refleja el estado del club: un equipo atrapado entre la necesidad urgente de resultados y la presión creciente de su entorno.

La fe como último recurso

A pesar de todo, en el vestuario se aferran a la esperanza. De Zerbi ha sido claro con su mensaje interno, exigiendo máxima concentración y actitud. “Que vengan al entrenamiento con una sonrisa; si no, se irán a casa”, advirtió el técnico, decidido a mantener la competitividad hasta el final.

El Tottenham se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su historia reciente. La permanencia ya no depende solo de jugar bien: requiere un milagro en forma de resultados perfectos en un calendario que no concede margen.