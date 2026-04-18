De Zerbi lanza un curioso reto: victorias a cambio de cenas gratis

De Zerbi recurre a un curioso incentivo de cenas semanales gratuitas para intentar que el Tottenham reaccione y salga de la crisis

De Zerbi intenta dar con la clave para que el Tottenham salga del pozoImago

La situación del Tottenham se ha convertido en crítica. El equipo londinense acumula más de tres meses sin conocer la victoria en la Premier League y el riesgo de descenso es ya una amenaza real. El nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, debutó en un escenario complicado frente al Sunderland y rápidamente comprobó la gravedad del momento que atraviesa el club.

Un cambio de rumbo que aún no funciona

La temporada de los ‘spurs’ ha sido caótica desde el principio. Tras conquistar recientemente un título europeo, el club decidió prescindir de Ange Postecoglou y desde entonces han pasado varios técnicos sin éxito. Ninguno ha logrado frenar la dinámica negativa de un equipo que ahora lucha por su supervivencia en la élite del fútbol inglés.

De Zerbi, que llegó con la intención de cambiar el rumbo, admite que hará todo lo posible para revertir la situación, incluso recurriendo a dinámicas de grupo poco habituales para fortalecer la unión del vestuario.

Cena de equipo y búsqueda de motivación

Como parte de su intento por recuperar la confianza del grupo, el técnico italiano ha impulsado iniciativas fuera del campo. Entre ellas destaca una cena de convivencia con toda la plantilla en Mayfair, con el objetivo de reforzar la cohesión interna antes de los próximos partidos decisivos.

El entrenador incluso ha llegado a bromear con la posibilidad de repetir este tipo de encuentros semanalmente si llegan las victorias, subrayando la importancia de recuperar la sensación de triunfo dentro del vestuario.

Una racha preocupante y sin señales de mejora

El Tottenham no gana en liga desde finales de diciembre, una racha que ha hundido al equipo en la clasificación. La falta de regularidad, sumada a errores defensivos y poca contundencia ofensiva, ha convertido la temporada en una de las más complicadas de los últimos años.

De Zerbi insiste en que la calidad de la plantilla no es el problema, sino la necesidad de recuperar la confianza competitiva y volver a competir con intensidad en cada partido.

Lesiones y regreso de piezas clave

El técnico también afronta problemas importantes en la plantilla. La lesión del capitán Cristian Romero supone un golpe importante, ya que estará fuera lo que resta de temporada. Sin embargo, no todo son malas noticias: el regreso de Rodrigo Bentancur refuerza el centro del campo en un momento decisivo.

Un reto de máxima presión

Con el equipo en puestos de descenso y a varios puntos de la salvación, el margen de error es mínimo. El próximo encuentro ante el Brighton se presenta como una auténtica final para los ‘spurs’, que necesitan encadenar victorias de inmediato si quieren evitar el desastre.

De Zerbi se muestra convencido de que el equipo puede reaccionar, pero el tiempo juega en su contra. El Tottenham afronta un tramo decisivo de temporada en el que cada partido puede marcar su destino en la Premier League.