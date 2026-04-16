AEK Atenas 3-1 Rayo: Isi lleva al ‘EuroRayo’ a su primera semifinal europea

El conjunto de Íñigo Pérez hace historia al entrar en las semifinales de la Conference League tras eliminar al equipo griego, que fue capaz de igualar la eliminatoria

El Rayo Vallecano sigue haciendo historia en la Conference League y ya es, por primera vez en su historia, equipo de semifinales del torneo europeo. Íñigo Pérez deja al equipo a un último paso de llegar a una utópica final en Leipzig.

Tras una primera parte donde el AEK fue muy superior, Isi fue capaz de sacar a su equipo adelante con un gran gol que devolvía la ventaja a la hora de partido. Ejercicio de resistencia rayista para culminar una eliminatoria que se fraguó en Vallecas.

El Rayo arruina el trabajo hecho en Vallecas

El ‘infierno’ griego se hizo notar desde el primer minuto, cuando el humo proveniente de las bengalas locales inundó el terreno de juego durante el inicio del partido. Presionaba el AEK, intentando asfixiar al Rayo en su campo, en busca de un gol que les volviera a meter en la eliminatoria.

Cuando parecía que el conjunto rayista podría resistir el alerón inicial de los locales, teniendo incluso algunas ocasiones para ampliar su ventaja, llegaría el primer tanto griego. Un saque de banda desde la izquierda se convertía en un centro directo al corazón del área. Pathé Ciss caía al intentar cuerpear con Zini, dejándole el balón muerto al delantero para que batiera a bocajarro a Batalla. No habíamos llegado al primer cuarto de partido y el AEK entraba de nuevo en la eliminatoria.

El sufrimiento del Rayo conllevó premio para los griegos

Tras una nueva sucesión de ataques griegos en busca del segundo, el Rayo consiguió volver a entrar en el partido, sin lograr terminar de igualar el peso competitivo del partido. Controlaban el juego los locales, dejando al equipo madrileño a merced de un Batalla que quiso mantener su estatus de héroe construido en la ida.

Con el desgaste físico que conlleva ir tras el balón, llegaron los primeros errores defensivos rayistas. Así, poco después de la media hora de juego, Ratiu cometía un claro penalti sobre Koita.

El encargado de lanzar la pena máxima fue Razvan Marin. El centrocampista mandó un trallazo sobre Batalla que, a pesar de adivinar las intenciones, no pudo llegar a repeler el esférico. Se ponía a un gol el AEK de poder completar una primera mitad de ensueño.

El AEK cumple con su trabajo

Siguió buscando igualar la eliminatoria el AEK con incesantes ataques sobre la portería de Batalla. Superioridad abrumadora de los locales ante un Rayo que quedó en shock tras el tempranero gol griego.

Temían los de Íñigo Pérez marcharse al descanso con la eliminatoria igualada cuando el árbitro añadió tres minutos. Sin, afortunadamente, más ocasiones, el partido llegaba al descanso para alivio rayista. Mucho tenía que cambiar la segunda mitad para no acabar con una remontada histórica.

El Rayo se repone para realizar un hito europeo

Comenzó la segunda mitad de la peor forma posible para el Rayo. Tras varios ataques griegos, llegaba el tanto que devolvía la igualdad a la eliminatoria. Se internó Kutesa en el área por banda izquierda y, con gran calidad, puso un centro con rosca directo a Zini.

El delantero del AEK quería ser el héroe de la noche y puso un cabezazo medido al palo izquierdo de un Batalla que, por primera vez en la eliminatoria, cometía un graso error al quedar a media salida.

Isi revive al Rayo

Cunado todo hacía indicar que el Rayo iba a sufrir una dolorosa remontada, los jugadores de Íñigo Pérez supieron reponerse para no tirar por tierra lo logrado en Vallecas. Así, las fuerzas se igualaron al igual que el marcador global.

Poco a poco fue creciendo el Rayo y, antes de llegar a la hora de partido, Isi volvería a poner por delante a los madrileños. Jugada colectiva que acabó con el centrocampista en el interior del área para superar a Strakosha con una gran definición.

Ejercicio de resistencia para entrar en semifinales

El Rayo sufrió de lo lindo para mantener la ventaja durante el resto del encuentro. El AEK, que se veía fuera, no dudó en echar toda la carne al asador para buscar un cuarto gol que devolviera el empate. Mucha tensión en la banda de Íñigo Pérez que veía como su equipo dependía de la capacidad defensiva de sus jugadores.

Llegados al minuto noventa, el árbitro añadió seis largos minutos para que el Rayo firmara una temporada histórica. Supo controlar los tiempos, arañar segundos al cronómetro y defenderse con uñas y dientes para no dar opción a los griegos de sorprender en los últimos minutos.

Pitó el final del encuentro Espen Eskås y la plantilla del Rayo salió en estampida al terreno de juego del Estadio Agia Sofía para celebrar que su aventura europea llegaba a semifinales. Histórico Íñigo Pérez que da a los rayistas su primera semifinal en un torneo europeo, dejándolos a un paso de la ansiada final de Leipzig.

Ficha técnica

3 - AEK Atenas: Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios (Pereyra, m.85); Koita, Marin, Pineda, Kutesa (Eliasson, m.77); Zini (Gazinovic, m.77) y Varga.

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Luiz Felipe (Pedro Díaz, m.55), Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López (Oscar Valentín, m.55); Ilias (Alemao, m.46), Isi (Mendy, m.80), Álvaro (Pacha Espino, m.26); y Jorge de Frutos.

Goles: 1-0: M.13 Zini; 2-0: M.36 Marin, de penalti; 3-0: M.51 Zini; 3-1: M.59 Isi.

Árbitro: Espen Eskas (Noruega). Amonestó a Ilias (m.20), Unai López (45) y Pedro Díaz (90+5), del Rayo Vallecano; y a Varga (m.31) y Koita (90+1), del AEK Atenas.

Incidencias: partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga Conferencia disputado en el Allwym Arena de Atenas.