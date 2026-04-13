El Rayo Vallecano paga un precio alto en LaLiga EA Sports por su aventura en la Conference League

El cuadro de Iñigo Pérez solo ganó en Liga después de sus dos primeros encuentros de Fase Liga en la competición europea. En la competición de la regularidad está a solo tres puntos del descenso que marca el Elche

El Rayo Vallecano de Iñigo Pérez tendrá el próximo jueves de seguir haciendo historia en la Conference League si es capaz de hacer buena la diferencia de tres goles que logró la pasada semana en la ida de cuartos de final ante el AEK de Grecia. El Rayo Vallecano no está entre los favoritos para ganar la Conference League pero si sigue al nivel mostrado ante el AEK, eso cambiará más pronto que tarde.

Pero el Rayo Vallecano no debe olvidar que es lo que le ha dado la posibilidad de jugar la Conference League y eso no es otra cosa que la propia Liga. El cuadro rayista cayó este pasado fin de semana ante el Mallorca por 3-0 en Son Moix y vino a confirmar la tendencia de los de Iñigo Pérez después de jugar competición europea.

El Rayo Vallecano casi que no sabe ganar en Liga después de haber jugado un partido de Conference League. Pero los rayistas no deben perder de vista la parte baja de la tabla en LaLiga EA Sports ya que después de 31 jornadas, los de Iñigo Pérez suman 35 puntos y solo tienen el descenso a tres aunque los madrileños tienen por detrás a un carrusel de tres conjuntos que forman Valencia, Mallorca y Sevilla. El Elche es el que ahora mismo marca la frontera del descenso en LaLiga EA Sports.

El Rayo Vallecano y la tendencia negativa en Liga después de pasar por Conference League

Con el encuentro de la pasada semana ante el AEK, el Rayo Vallecano ha disputado un total de 13 encuentros de Conference League si contamos también con la fase previa de clasificación. De esos 13 partidos, solo en dos de que disputó después en Liga fue capaz de ganar el Rayo Vallecano en Liga.

Fue tras los dos primeros de la Fase Liga cuando el Rayo venció a Real Sociedad y Deportivo Alavés. Perdió en la fase previa ante el Athletic Club y empató ante el Barcelona. Posteriormente en la Fase Liga sumó tres empates ante Real Madrid, Valencia y Real Betis, y perdió ante el Elche. Después, con los octavos ya por delante ante el Samsunspor, empató ante el Levante y perdió ante el Barcelona, es decir un total de 11 puntos de 33 en juego en partidos posteriores a la disputa de la Conference League.

Resultados del Rayo Vallecano en partidos disputados después de jugar Conference League

Athletic Club 1-0 Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 1-1 Barcelona

Real Sociedad 0-1 Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 1-0 Alavésç

Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid

Rayo Vallecano 1-1 Valencia

Rayo Vallecano 0-0 Real Betis

Elche 4-0 Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 1-1 Levante

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano

Mallorca 3-0 Rayo Vallecano

El partido ante el Espanyol del Rayo Vallecano

Parece que el calendario ha querido que el Rayo Vallecano tenga un rival, sobre el papel, más favorable para enfrentarse una vez que finalice la vuelta de cuartos de final de la Conference League ante el AEK. El Rayo recibirá en Vallecas a un Espanyol que aún no sabe lo que es ganar en Liga en lo que va de 2026 y del que solo le separan tres puntos.

Ni Rayo Vallecano ni Espanyol tienen aún cerrada su permanencia en Primera y si nos atenemos a la tendencia de equipos de la zona baja como Elche, Real Oviedo, Sevilla o Mallorca, bien harían los madrileños en no olvidarse de la competición doméstica por mucho que les ilusione la Conference League.