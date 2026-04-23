Rayo Vallecano 1-0 Espanyol: Camello derriba la puerta de Dmitrovic y prolonga la mala racha perica

El equipo de Iñigo Pérez logró un importante triunfo con el gol del delantero de 25 años, que firmó su primer tanto en esta Liga EA Sports. Dmitrovic fue de los mejores del conjunto de Manolo González, haciendo grandes paradas, sobre todo, en la segunda parte, dónde Kike García falló un penalti que detuvo Dani Cárdenas

Rayo Vallecano y Espanyol se citaron en el día de hoy en Vallecas, en el choque de la jornada 33 de LaLiga EA Sports. Ambos equipos llegaban con necesidades claras de lograr el triunfo para evitar acercarse o entrar directamente en puestos de descenso, que lo ocupan actualmente el Alavés, Levante y Real Oviedo.

Por ello, Iñigo Pérez decidió salir con el siguiente once inicial Batalla, Ratiu, Vertrouwd, Pathé Ciss, Chavarría, Pedro Díaz, Óscar Valentín, Pacha, Isi Palazón, Alemao y Jorge de Frutos. Manolo González, por su parte, decidió salir con Dmitrovic, Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero, Edu Expósito, Pol Lozano, Dolan, Pere Milla, Kike García y Roberto.

Los de Iñigo Pérez, sin acierto de cara a puerta en Vallecas

El Rayo Vallecano intentó estrenar el marcador de diferentes maneras. El equipo de Iñigo Pérez tuvo más ocasiones y fue más dominador en tres cuartos de campo, además de acabar la primera parte con más posesión de balón, registrando un 58%, a diferencia del 42% del Espanyol. Uno de los protagonistas fue Isi Palazón.

El '7' del Rayo Vallecano probó suerte desde larga distancia pero su disparo se marchó desvíado y no vio la puerta de Dmitrovic. El propio portero del Espanyol tuvo poco trabajo, con tan solo dos tiros a puerta en la primera parte por parte del conjunto de Iñigo Pérez. Además, Vertrouwd se mostró seguro en el eje de la zaga. Por otro lado, Augusto Batalla vio tarjeta amarilla y se perderá el encuentro de este domingo ante la Real Sociedad.

Los pericos, sin presencia en el área de Dani Cárdenas

Por su parte, el Espanyol tan solo registró un remate a puerta en la primera parte, que fue un gran lanzamiento de Edu Expósito que despejó Dani Cardenas. Salvo de ello, poco protagonismo tuvieron, especialmente, Kike García y Roberto González en la parcela ofensiva. De esta manera, el equipo perico sigue sufriendo un problema de cara a puerta que llevan teniendo en los últimos encuentros de LaLiga EA Sports.

Además, Pol Lozano, que viene de criticar al Barcelona y que vio tarjeta amarilla en la primera parte, fue sustituido antes de comenzar la segunda, por lo que entró Pickel en su lugar. De esta manera, Manolo González decidió mantener al resto de futbolistas que se encontraban en el terreno de juego, aunque mandó a calentar al poco tiempo de empezar el segundo tramo del choque en Vallecas.

Dmitrovic y Dani Cárdenas, decisivos en sus áreas

Dmitrovic fue decisivo en la segunda parte, sacando los remates de Isi Palazón, de cabeza y de Alemao, a bocajarro. El portero del Espanyol sostuvo a los de Manolo González ante los consecutivos ataques del Rayo Vallecano. De la misma manera, Dani Cárdenes fue determinante en su portería, deteniendo un penalti a Kike García, en el minuto 74, que mantenía las tablas en el marcador.

Sin embargo, el Rayo Vallecano consiguió el premio del gol en el minuto 87 del partido: Sergio Camello, que entró en el 82' del partido, se fabricó, con una acción personal, un gran tanto para derribar la puerta de Dmitrovic. El delantero del equipo franjirrojo, además, se estrenó anotando por primera vez esta temporada. De esta manera, los de Iñigo Pérez lograron la victoria, con la que se ponen con 38 puntos en la clasificación, empatado con el Espanyol.

Los próximos partidos de Rayo Vallecano y Espanyol en LaLiga EA Sports

Por un lado, el Rayo Vallecano recibirá a la Real Sociedad este domingo en Vallecas. Tras ello, los de Iñigo Pérez, que mantuvo la duda de Batalla hasta el día de hoy, visitarán al Getafe en El Coliseum. fijado para el 3 de mayo. Entre medias, el equipo franjirrojo se verá las caras con el Estrasburgo, para la disputa de las semifinales de la Conference League.

Por otro lado, el Espanyol pondrá el foco en el encuentro ante el Levante del próximo lunes en el RCDE Stadium. El conjunto de Manolo González volverá a jugar en casa, para abrir el mes de mayo, para recibir al Real Madrid. Tras ello, será el turno de visitar al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, en la jornada 35 de LaLiga EA Sports.

Ficha Técnica

1 – Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Pathé Ciss, Vertrouwd (Mumin, m. 81), Pep Chavarría; Óscar Valentín, (Unai López, m. 76) Pedro Díaz (Sergio Camello, m. 81); Pacha Espino (Ilias Akhomach, m. 58), Isi, De Frutos; y Alemao (Gumbau, m. 76).

0 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero (Riedel, m. 78), Cabrera, Romero; Pol Lozano (Pickel, m.46), Edu Expósito, Pere Milla, (Miguel Rubio, m. 90), Dolan (Ngonge, m. 78); Kike García y Roberto (Terrats, m. 67).

Gol: 1-0, m.87: Sergio Camello.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Batalla (m. 35 y, Ciss (m. 50), del Rayo Vallecano; y a Pere Milla (m. 2), Pol Lozano (m. 19) y Ngonge (m. 83), del Espanyol.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 33 de Primera División disputado en el Estadio de Vallecas. El encuentro se interrumpió durante dos minutos en la primera mitad por una incidencia de un aficionado en la grada y se demoró el comienzo de la segunda para arreglar la red de la portería rayista