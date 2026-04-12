Dura crítica de Pol Lozano al Barça: "Se ha visto delante de todos el respeto que tienen hacia otros compañeros de profesión"

El jugador del Espanyol cargó contra los jugadores del conjunto de Hansi Flick al término del encuentro, afirmando que los azulgranas "han intentado vacilar un poco"

Pol Lozano, único goleador del Espanyol en la derrota ante el Barcelona, compartió sus sensaciones tras el nuevo pinchazo de los suyos, que siguen sin lograr la victoria en este 2026. Los de Manolo González, pese a que recortaron distancias en el minuto 56, recibieron los goles de la sentencia en el 87' y 89'.

Tras ello, Pol Lozano fue muy crítico con los jugadores del Barcelona por su comportamiento al finalizar el encuentro en el Camp Nou. El mediocentro del Espanyol no se mordió la lengua tras los momentos de tensión vividos sobre el terreno de juego. De la misma manera, Manolo González fue preguntado por lo ocurrido en rueda de prensa.

El Espanyol sigue firmando datos negativos en LaLiga

El Espanyol volvió a perder puntos por decimocuarto partido consecutivo. Los de Manolo González cayeron derrotados contra el Barcelona en un partido que les dejó décimo, momentáneamente, de la clasificación con 38 puntos. A falta de siete jornadas de LaLiga EA Sports para acabar la temporada, el equipo perico no levanta cabeza tras una primera parte de la campaña que les situó en la parte alta de la tabla.

No obstante, tropiezo tras tropiezo, el Espanyol ha ido bajando de posiciones hasta quedarse a siete puntos del descenso, a la espera de que acabe una jornada en la que tienen que jugar Mallorca, Levante y Oviedo, entre otros. De esta manera, el conjunto de Manolo González afronta un final de temporada dónde esperan poder romper la mala racha y no sufrir en las últimas jornadas.

Manolo González, sobre el golpe recibido en los últimos minutos en el Camp Nou

Por otro lado, Manolo González, tras la derrota ante el Barcelona, valoró lo ocurrido en los últimos compases del encuentro en el Camp Nou: "Pasa lo de siempre: aquí, cuando ganamos, todos somos pistoleros, no hay más. En el 85' estábamos más cerca del cementerio de Les Corts que del Camp Nou y en el 87, pues somos todos más valientes que la hostia, ya está, no hay más".

De esta manera, Manolo González apuntó que "cuando pierdes, te la tienes que comer, te la tienes que comer, no hay más. Cuando te vacilan, cuando pierdes, te la tienes que comer. Así que toca tragar y competir otra vez al máximo nivel en Vallecas".

Pol Lozano lanza una crítica a los jugadores del Barcelona

Por su parte, Pol Lozano explicó, en los micrófonos de DAZN, los momentos de tensión vividos tras el Barcelona - Espanyol: "Da igual, cuestiones de fútbol. Se ha visto delante de todos el respeto que tienen hacia otros compañeros de profesión. No tengo nada más que añadir. No iba con Cancelo la película. Son cosas que pasan en un campo de fútbol. Han intentado vacilar un poco porque han ganado y ya está. Cuando pierdes te la has de comer. Siempre es el mismo, da igual".

No obstante, en cuanto al partido en sí, Pol Lozano explicó que "estuvimos muy cerca, pero nos mataron un poco los errores. Debemos estar muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Estamos jodidos con la temporada que llevamos pero cada vez nos encontramos mejor y estamos seguros que más pronto que tarde llegará la victoria".