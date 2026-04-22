Iñigo Pérez responde a los rumores sobre su futuro: "No procede ahora mismo"

El entrenador del Rayo Vallecano, en la previa del choque ante el Espanyol ha valorado las informaciones que le sitúan en el Villarreal la próxima temporada. Además, el técnico ha hablado del conjunto de Manolo González

El Rayo Vallecano recibirá mañana jueves al Espanyol, en el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports. El equipo de Iñigo Pérez vuelve a jugar un partido del campeonato doméstico tras la clasificación a semifinales de Conference League, derrotando en el global al AEK de Atenas.

Por ello, como viene siendo habitual, Iñigo Pérez compareció en sala de prensa, ante los medios de comunicación, para hablar de los rumores en torno a su futuro, las bajas en la convocatoria y las claves del partido, además de comentar la situación con respecto a la permanencia en Primera División.

Iñigo Pérez valora el momento del Rayo Vallecano

En este sentido, Iñigo Pérez explicó cómo está su equipo antes de recibir al Espanyol: "Algunas bajas que conocéis, otras que valoraremos en este entrenamiento. Ahora hay que ir gestionando tal cantidad de partidos. Nadie puede estar debilitado o con sensación de tristeza. Es un momento muy bonito de la temporada. Aunque las lesiones musculares se intenten manejar estamos supeditados a la fortuna. No podemos hacer mucho más".

Sobre la crisis de resultados del Espanyol, Iñigo Pérez ha apuntado que "no le he seguido durante 2026. Mañana, a pesar de lo que lleves en la mochila, tiene poco que ver. Hay que resetear. Espero un escenario diferente a lo vivido. Los conocemos, nos han ganado siempre. Estamos preparados. La parte mental es fundamental, el 99% de los objetivos. Cómo gestionar la euforia o la frustración. Hay fases sostenidas por el fútbol y la psicología".

Iñigo Pérez destaca la baja de Luiz Felipe y las claves del partido en Vallecas

Iñigo Pérez, al que le vinculan con el Villarreal, ha hablado de las ausencias en defensa: "Tenemos las bajas de Luiz Felipe y las de los sancionados. Hay algún otro con opción a jugar al que veremos hoy. Hay que darle naturalidad a la posición. Me gusta que jueguen en diferentes posiciones porque nos da versatilidad y en momentos de urgencias te pueden ayudar. Fran estará disponible. A Álvaro lo perdemos, espero que no mucho".

Además, Iñigo Pérez ha afirmado que "Nteka está lesionado y mañana no estará. Augusto (Batalla) lo veremos hoy, pero es probable que mañana no pueda ayudarnos. Tenemos el tobillo de Ilias... Hay que ser cautos porque los vamos a necesitar".

Sobre el partido ante el Espanyol, del que también ha hablado Manolo González, ha comentado que espera "un partido cerrado. La temperatura plomiza y pegajosa va a ese escenario futbolístico. Ojalá generemos ocasiones y una sensación de dominancia sobre ellos. Saldremos a marcar y controlar el partido".

Iñigo Pérez habla de la permanencia en Primera División

Iñigo Pérez comentó la recta final de la temporada en LaLiga, con el reto de la Conference League entre ceja y ceja: "Cada jugador tiene sus sueños. Cuanto más fácil sea el pensamiento, mejor. Hay que ser contundentes y disciplinados. Ambos objetivos, ambos, son ilusionantes. También la permanencia. Tanto como un título. Este año es especialmente difícil".

Además, el entrenador del Rayo Vallecano se quiso refefir también a la permanencia en Primera División: "No sé con cuántos puntos. Dejemos que el fútbol haga su propia operación. El año pasado lo dije, del quinto hacia abajo habrá una igualdad máxima. No es casualidad y lo seguiremos viendo. También sucede en la Premier".

Iñigo Pérez vuelve a hablar de su futuro en el Rayo Vallecano

Iñigo Pérez fue preguntado por su futuro, ya que podría firmar por el Villarreal la próxima temporada: "No me enteré y me enfadé con uno de mis jugadores que me hizo la broma. Si algo he intentado es que todos entiendan que lo importante es lo colectivo. No procede ahora mismo hablar de eso porque nos debilita como grupo. Ni hablar del entrenador ni de un jugador".

Por último, Iñigo Pérez habló de los horarios de LaLiga: "Siempre intento no quejarme ni generar excusas. Lo que sucede no tiene sentido, jugar mañana y domingo. Es algo que respeto, pero en este tramo que debemos ser mimados, junto al Atlético, no lo he entendido".