La complicada papeleta de sustituir a Marcelino

El Villarreal se enfrenta al difícil reto de cambiar de entrenador y apostar por Iñigo Pérez encaja en la tendencia lógica aunque se trata de una elección que también comporta sus riesgos

Sustituir a Marcelino García Toral no es simplemente cambiar de entrenador. Se trata de tocar la pieza más sensible del proyecto del Villarreal. El asturiano no solo ha dado resultados sino que ha redefinido una forma de competir basada en un orden, fiabilidad y máximas garantías. Su equipo es reconocible cada fin de semana. Si finalmente se confirma su adiós, elegir a su sucesor es una decisión con más riesgo del que podría parecer, incluso cuando el primer nombre sobre la mesa (Iñigo Pérez) resulta a priori atractivo por su buen hacer al frente del Rayo Vallecano.

Apostar por Iñigo tiene sentido desde varias perspectivas. Representa una idea de fútbol más moderna, aunque con matices tácticos flexibles, pero su lectura del juego está muy valorada dentro del fútbol español actual. Además, encaja con esa tendencia creciente de entrenador joven, preparado y con capacidad para hacer evolucionar a sus equipos. Para un club como el Villarreal, que vive como ninguno de la anticipación, adelantarse a esa ola puede ser un acierto estratégico. Roig no busca solo un relevo sino una inversión de futuro.

Los peligros de elegir mal

Sin embargo, esta elección también comporta sus riesgos. El primero y más importante tiene mucho que ver con el contexto del club. El Villarreal no es un laboratorio donde experimentar sin presión. Es una entidad que aspira a Europa cada temporada, que necesita regularidad y que no suele perdonar procesos largos de adaptación. Iñigo Pérez, pese a su proyección, no tiene todavía una trayectoria consolidada en escenarios de máxima exigencia.

Sustituir a un técnico que te garantiza competitividad inmediata por otro que aún está construyendo su identidad puede generar dudas al principio y hace temer que una caída inicial pueda ser muy difícil de gestionar. Pese a todo, también sería injusto ver la decisión únicamente desde el miedo. Si el Villarreal quiere dar un paso más en su evolución, necesita asumir cierto riesgo. Y ahí es donde la elección de Iñigo se intuye un acierto. Introducir nuevas ideas sin romper del todo con la base, refrescar el proyecto y evitar el estancamiento que a veces llega tras ciclos largos con un mismo perfil de entrenador.

El 'modelo Marcelino' no debe ser menospreciado

Otro posible error estaría en infravalorar el peso del ‘modelo Marcelino’. Su fútbol, a veces menos vistoso, ha sido extremadamente eficaz para el perfil del Villarreal. Pese al descalabro inexplicable en su participación Champions -no tiene ningún sentido lógico lo que le ha ocurrido a su equipo este año en Europa-, cambiar hacia una propuesta más elaborada o experimental podría desajustar una plantilla diseñada para competir desde el orden y las transiciones. No se trata solo de quién se sienta en el banquillo sino de si el nuevo entrenador encajará con las piezas que ya existen.

Así pues, la posible llegada de Pérez es una decisión que se mueve en una línea que puede ser fina pero que ni mucho menos discurre entre la valentía o la imprudencia. En La Cerámica lo consideran el inicio de una nueva etapa, un nuevo despertar que debe ser ilusionante, y aunque todos son conscientes de que el momento es decisivo, el salto no debe intuirse prematuro. Es un momento donde la estabilidad del club sigue siendo la clave. Ahora todo depende de si el Villarreal busca continuidad o si está realmente preparado para cambiar.