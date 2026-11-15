Goikoetxea revela 32 años después el motivo de la marcha de Laudrup del Barça al Real Madrid: "Ya no lo aguantaba más"

El exjugador del 'Dream Team' recuerda cómo era la convivencia en aquel vestuario y explica el desgaste que terminó provocando la salida del futbolista danés rumbo al eterno rival en el año 1994

La marcha de Michael Laudrup del FC Barcelona al Real Madrid en el verano de 1994 sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia del Barça y uno de los traspasos más recordados y controvertidos de aquella época.

Años antes de la espantada de Luis Figo en la misma dirección, el danés, pieza fundamental del 'Dream Team', cambió el Camp Nou por el Santiago Bernabéu después de cinco temporadas como azulgrana.

Ahora, Andoni Goikoetxea﻿, que compartió vestuario con él durante cuatro campañas, ha aportado detalles inéditos sobre una decisión que estuvo marcada por una relación cada vez más tensa con , su entrenador, Johan Cruyff﻿.

En una entrevista concedida al canal de YouTube 'El Bigote de Abadia', el exfutbolista navarro repasó su etapa a las órdenes del técnico neerlandés y no esquivó uno de los episodios más delicados de aquel vestuario. Según su relato, Cruyff tenía a Laudrup permanentemente bajo observación ﻿y no dudaba en recriminarle públicamente cuando consideraba que su rendimiento no estaba a la altura.

Cruyff tenía a Laudrup en el punto de mira

Goikoetxea recuerda que Cruyff nunca cuestionó la enorme calidad del futbolista danés, al que consideraba uno de los grandes talentos de aquel equipo, pero asegura que el míster holandés tenía a Laudrup "acribillado". La relación con el entrenador tenía la particularidad de que Cruyff le exigía especialmente y no parecía dispuesto a permitir que los elogios externos le hicieran bajar el nivel.

"Lo tenía constantemente en el punto de mira. Era un grandísimo jugador, con un excelente uno contra uno, pero Cruyff no quería que se le alabara demasiado. Tenía un pique especial con él y, aunque no es que tuvieran una mala relación, siempre estaba metiéndose con Laudrup, supuestamente por su bien", explicó.

Esta presión fue desgastando al danés con el paso del tiempo. El técnico aprovechaba incluso algunas comparecencias públicas para señalar sus errores, algo que terminó deteriorando una convivencia que había dado grandes resultados deportivos. "La situación llegó a tal punto que Laudrup acabó marchándose al Real Madrid porque ya no aguantaba más. Había bastante tirantez entre ambos y Cruyff, además, aprovechaba cualquier ocasión para criticarlo en la prensa. Le exigía mucho más que al resto y, en cuanto tenía un mal partido o no estaba a su mejor nivel, se lo recriminaba públicamente", ﻿desvela ahora Goikoetxea.

Goikoetxea revela 32 años después la mala relación entre Michael Laudrup y Johan Cruyff. / FC Barcelona

Salida directa al eterno rival después de la final de Atenas

La decisión de Laudrup llegó en un momento especialmente delicado para el Barcelona. La derrota por 4-0 ante el Milan en la final de la Champions League de 1994 supuso un golpe durísimo para el proyecto de Cruyff.

En mayo de aquel año ya anunció que no continuaría en el Camp Nou y su siguiente destino fue el Real Madrid. El cambio levantó una enorme polvareda en su día al tratarse de un fichaje directo por el máximo rival, aunque no fue tan sonado como el 'caso Figo'. El desenlace deportivo fue especialmente doloroso para el Barça ya que Laudrup conquistó la Liga con los blancos en la temporada 1994/1995, poniendo fin a cuatro años de hegemonía azulgrana.

Michael Laudrup sigue siendo uno de los futbolistas más recordados de la historia del FC Barcelona. / Imago

Pese a todo, la relación profesional entre ambos dejó una huella importante en el futbolista﻿. Laudrup reconocería posteriormente lo mucho que había aprendido de Cruyff, hasta el punto de considerar que en dos años a sus órdenes había progresado más que con otros entrenadores.

Goikoetxea también recuerda la revolución de Cruyff

El exjugador, que llegó al Barcelona en 1990 y conquistó cuatro Ligas consecutivas, una Copa de Europa﻿, una Supercopa de Europa ﻿y tres Supercopas de España, también repasó la transformación que supuso el neerlandés para el fútbol azulgrana. "Antes venías de equipos en los que todo iba bien. Con Johan casi todo se hacía con el balón. Las rondas y los ejercicios de posesión tenían un sentido táctico que muy poca gente entendía entonces", recordó.

Michael Laudrup conquistó la Copa de Europa con el FC Barcelona en 1992. / Imago

Su metodología iba acompañada de una exigencia máxima para todos los integrantes de la plantilla. "Johan te transmitía esa presión. Si un día no te dieras por vencido, te lo diría claramente. Sabías que jugabas en el Barça y que la exigencia era máxima", explicó Goikoetxea.