El piloto del Gresini Racing era el único que sabía que el de Ducati iba a anunciar este pasado viernes su retirada de MotoGP. "Un día feliz que siempre recordaré con una sonrisa en la cara", declaró en un mensaje publicado en X (antes Twitter)

Álex Márquez y Marc Márquez el día que el de Ducati ganó el título de MotoGP | Imago

La noticia de este pasado viernes en el mundo del deporte fue el anuncio de Marc Márquez de que al final del GP de la Comunidad Valenciana dejaría MotoGP. Marc Márquez, que anunció su salida en el box de Ducati como si fuese la película 'Love Actually', mostrando carteles en inglés con diferentes mensajes, confesó en la rueda de prensa posterior la única persona que sabía la noticia que sorprendió al mundo del motor y prácticamente a todo el deporte en España.

Marc Márquez demostró la conexión que tiene con su hermano, Álex Márquez, ya que el pequeño de los Márquez era el único que conocía que su hermano mayor anunciaría este viernes su adiós a MotoGP. Este hecho ha sido uno de los que ha destacado el propio Álex Márquez en el cariñoso mensaje que le ha dedicado a su hermano horas después en X (antes Twitter).

Álex Márquez bromea con guardar el secreto de Marc Márquez

Álex Márquez publicó un bonito y emotivo mensaje el día en el que se conoció que su hermano Marc Márquez dejaba MotoGP con ocho títulos de la categoría bajo el brazo y un total de 10 en todas su carrera en el motociclismo. Álex Márquez acompañaba su mensaje de dos imágenes.

En la primera se podía ver a ambos hermanos abrazándose este pasado viernes y en la segunda, se ve a los dos, pero cuando eran pequeños y posiblemente ni se imaginaban que llegarían a hacer historia en el mundo del motociclismo. Álex Márquez inició su mensaje en homenaje a Marc Márquez confesando que fue un día feliz. "Un día feliz que siempre recordaré con una sonrisa en la cara", escribía Álex Márquez.

El hermano de Marc Márquez reconocía el valor del piloto de Ducati para saber cuando parar, siguiendo el instinto: "Saber cuando parar, hacerlo a tu manera siguiendo tu instinto y verte tan en paz contigo mismo demuestra la persona que eres. Te admiro mucho". Añadía Álex Márquez un pequeño toque de humor al mensaje dedicado a su amigo Marc Márquez al decirle que no le volvía a guardar un secreto: "Pd: no te vuelvo a guardar un secreto que lo he pasado mal".

Álex Márquez y Marc Márquez junto a su familia este pasado viernes

Álex Márquez y Marc Márquez junto a su familia este pasado viernes

Álex Márquez, el mejor escudero de Marc Márquez

Cuando Marc Márquez se proclamó campeón del mundo de MotoGP el pasado fin de semana, el propio piloto de Ducati, mientras celebraba el campeonato, reconoció que su hermano le había ayudado mucho a frenar a sus rivales por el título: Jorge Martín y Marco Bezzecchi. Marc Márquez y su hermano Álex llegaron a compartir equipo en 2020 cuando el pequeño de los Márquez subió desde Moto2 a MotoGP para sustituir a Jorge Lorenzo en el equipo Repsol Honda. Además, en 2025, ambos hermanos pelearon por el título de MotoGP, un cetro que terminó llevándose Marc, el primero con Ducati.