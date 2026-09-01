Lamine Yamal ya no tiene techo, rompe otro récord y deja atrás a Mbappé y Haaland

El doblete de Lamine Yamal ante el Rayo Vallecano se elevó a 51 goles con el Barcelona y le permitió convertirse, con 19 años y 49 días, en el jugador más joven en alcanzar el medio centenar de tantos en las cinco grandes ligas europeas

Pensábamos que después del Mundial, no volvería a hacer historia, pero lo ha hecho. El doblete del internacional español en la goleada del Barcelona ante el Rayo Vallecano (5-2) no solo sirvió para que el conjunto azulgrana cerrara con autoridad la tercera jornada de LaLiga; sino que también hizo que el joven pudiera alcanzar los 51 goles oficiales con el Barça y establecer una nueva marca de precocidad en las grandes ligas europeas.

Con 19 años y 49 días, Yamal se convirtió en el futbolista más joven en alcanzar los 50 tantos en LaLiga, Premier League, Bundesliga, Serie A y Ligue 1. Una cifra que adquiere todavía más valor al ponerla en perspectiva: el extremo azulgrana ha conseguido llegar a ese registro antes que dos de los grandes referentes ofensivos de su generación, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Un gol para entrar en la historia

Ese gol fue especial. No fue simplemente el primero de su cuenta en el encuentro: fue el número 50 de Yamal con la camiseta del Barcelona. El atacante lo celebró como quien sabe que acaba de cruzar una frontera reservada hasta ahora a futbolistas de otra generación. Pero en el tramo final, volvió a aparecer, en el minuto 90, recibió de Karim Adeyemi y encontró el espacio para colocar el balón junto al palo izquierdo y completar su doblete. Con ese tanto elevó su cuenta hasta los 51 goles como jugador azulgrana.

Yamal apenas necesita temporadas completas para seguir escalando posiciones entre los grandes goleadores. A estas alturas, los récords de precocidad empiezan a quedarse pequeños para un futbolista que todavía tiene prácticamente toda su carrera por delante.

Por delante de Mbappé y Haaland

Pero este registro es mucho más atractivo si lo comparamos con los otros dos nombres que dominan la conversación sobre los grandes goleadores jóvenes del fútbol mundial. Mbappé alcanzó los 50 goles con 19 años y 241 días, mientras que Haaland necesitó llegar a los 20 años y 196 días para conseguirlo. Yamal lo ha hecho con apenas 19 años y 49 días, adelantando a ambos en una carrera de precocidad que comenzó prácticamente desde su irrupción en el primer equipo azulgrana. Su progresión goleadora tampoco parece detenerse. Tras marcar siete tantos en su primera temporada con el Barcelona, aumentó su producción hasta los 18 en la siguiente y alcanzó los 24 durante la campaña 2025/26. Ahora ha comenzado el nuevo curso con otro récord bajo el brazo.

Elo récord de Mbappé y Haaland ya forma parte del pasado. El siguiente desafío para Yamal es seguir convirtiendo cifras que parecían lejanas en estadísticas que pronto podrían quedarse pequeñas.