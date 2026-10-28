Valverde da un paso al frente tras la tragedia ferroviaria de Toledo: "Me pongo a disposición para ayudar"

Federico Valverde ha mostrado su lado más solidario tras el accidente ferroviario de Toledo. El capitán del Real Madrid ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha ofrecido sus redes sociales para difundir información que ayude a localizar a los desaparecidos

La tragedia ferroviaria de Toledo ha provocado numerosas muestras de solidaridad desde distintos ámbitos, y el mundo del fútbol tampoco ha permanecido al margen. Federico Valverde ha querido utilizar su voz y su posición como capitán del Real Madrid para enviar un mensaje de apoyo a los afectados por el accidente, que, según el balance facilitado en la información, deja 68 fallecidos y 15 heridos muy graves.

El centrocampista uruguayo ha recurrido a su cuenta de Instagram para expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y mostrar su cercanía con quienes continúan pendientes de la evolución de sus seres queridos. Sin embargo, su mensaje ha ido más allá de las palabras de ánimo: el futbolista también se ha ofrecido a colaborar en todo aquello que pueda resultar útil tras el siniestro. "Mi más sentido pésame a las familias víctimas del trágico accidente ferroviario de Toledo. Todo mi cariño y apoyo a los heridos y afectados. Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas. Mucha fuerza a todos", ha escrito Valverde.

Valverde utiliza sus redes para ayudar a localizar a los desaparecidos

El compromiso del uruguayo no se ha quedado en esa publicación. Valverde también ha compartido en sus stories diferentes mensajes oficiales con información de utilidad para los familiares, además de imágenes de personas que todavía no han sido localizadas o identificadas. De esta manera, el capitán madridista ha puesto el alcance de sus redes sociales al servicio de quienes buscan noticias de sus seres queridos. Su iniciativa cobra especial importancia en unas horas marcadas por la incertidumbre y la angustia de numerosas familias. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del accidente. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ofrecido explicaciones sobre cómo se produjo el siniestro y la secuencia de acontecimientos que terminó con varios vagones fuera de la vía. Las causas deberán determinarse a partir de la investigación correspondiente.El mensaje de Valverde se suma así a las numerosas muestras de apoyo que están llegando desde el deporte y otros ámbitos de la sociedad. En esta ocasión, el futbolista ha querido dar un paso más y ofrecer su colaboración para que la solidaridad también pueda traducirse en ayuda concreta a los afectados por una tragedia que mantiene en vilo a todo el país.