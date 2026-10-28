Kroos no confiaba en Mourinho y el Real Madrid: "Es lo que esperábamos"

El ex futbolista alemán admite que se temía una nueva derrota blanca en el Clásico ante el FC Barcelona, pero acabó rendido al planteamiento "supervaliente" del entrenador portugués, clave en su opinión para romper la tendencia de los últimos años

La resaca del Clásico aún continúa. Mientras en el FC Barcelona tratan de digerir su derrota, la primera de la temporada en LaLiga, el asalto del Real Madrid al Camp Nou ha sido muy comentado y celebrado en el entorno blanco, como no podía ser de otro modo. Así, uno de los últimos en analizar el choque disputado el pasado domingo ha sido Toni Kroos, quien ha reconocido que no esperaba que su ex equipo fuese capaz de cambiar la tendencia negativa que le perseguía en este tipo de duelos en los últimos tiempos.

“En los últimos dos años los Clásicos iban en dirección Barça. Desafortunadamente, fue así en los últimos seis o siete Clásicos y eso es lo que esperábamos antes del partido, donde el Madrid recibía una media de cuatro goles en esos encuentros. Pero esto ha cambiado y tengo que elogiar el trabajo de Mourinho. Jugaron de forma excelente e hizo un gran planteamiento. Jugar con el balón contra este Barça tiene mucho mérito, porque sufren cuando no tienen el balón”, explicó.

Con el 1-1, firmaba el empate

De este modo, el alemán puso el foco en el atrevido planteamiento de José Mourinho, que en su opinión fue la clave para vencer por 1-2, gracias a un doblete de Kylian Mbappé, aunque reconoció que llegó a dar por bueno el 1-1 antes de que llegase el tanto definitivo en los últimos minutos. "El Real Madrid y Mourinho fueron supervalientes en el Camp Nou y esa fue una gran diferencia respecto a los últimos Clásicos. Los delanteros respondieron. También hubo fases en las que defendieron bien, como cuando empató el Barça. Ahí todos habríamos firmado el empate. Jugaron muy bien durante 65 minutos”, indicó.

“Los jugadores del Real Madrid estaban bien colocados. Me sorprendió la marca de Huijsen sobre Fermín. A jugadores del Barça como Pedri o Raphinha se les notaba incómodos y les hicieron cometer errores que normalmente no cometen. El Madrid ganó casi todos los duelos porque fue más intenso. El Real Madrid defendió como equipo. Hicieron un partido excelente en defensa y con balón. El Barcelona es el mejor equipo en cuanto a fútbol porque consigue dominar más que el Madrid, pero sufre mucho cuando no le sale la presión y tiene que defender. El Madrid encontró las soluciones para ganarles. El Barça recibió una presión real que no suele recibir de otros equipos”, añadió sobre algunos de los aspectos decisivos que permitieron al cuadro madridista recuperar el pulso en la batalla por LaLiga, al situarse a tres puntos del liderato azulgrana.

Advierte a Vinicius: "Tiene que defender como Diomande y Bellingham"

Además, aunque ha habido voces que consideran que la baja de Vinicius le ha venido bien al equipo, emergiendo en su lugar la figura de Yan Diomande, Kroos sí mostró su confianza en el extremo brasileño, al que aún le quedan por cumplir dos partidos de sanción en el campeonato por la expulsión que sufrió ante el Villarreal por agarrar del pelo a Saliba. Eso sí, le pidió más trabajo.

“Vini no necesita una gran técnica para hacer daño. Me hubiera gustado verle frente a Cancelo, que deja mucho espacio a sus espaldas y podía haberle hecho mucho daño. Vini tiene que defender como lo hicieron Diomande y Bellingham. Mbappé o Vinicius son un regalo para los centrocampistas. Valen su peso en oro porque son tres pasos más rápidos que los defensas. Arda tiene una gran conexión con Mbappé”.

Por otro lado, el ex centrocampista germano insistió en su felicidad por el momento del Real Madrid y expresó abiertamente sus deseos de cara a la máxima competición continental. “En los dos últimos años hemos sufrido y lo hemos analizado, y ahora toca disfrutar y poder divertirnos. Por cierto, tampoco quiero que el PSG gane su tercera Champions, por ciertas razones...”, sentenció.