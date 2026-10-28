Cristiano Ronaldo se impone a Messi y gana el premio BOAT: el mejor Balón de Oro de la historia

El astro portugués ha sido condecorado con este nuevo galardón por su éxito en la edición de 2008, en la que aún vestía la camiseta del Manchester United, gracias a una votación entre aficionados

Aún resuenan los ecos por la Gala del Balón de Oro que coronó al delantero inglés Harry Kane como el mejor jugador del mundo, dejando con un palmo de narices al madridista Kylian Mbappé y al barcelonista Lamine Yamal, segundo y tercero en la votación, respectivamente. Pero solo dos días después, tras una decisión polémica para algunos, la revista France Football, organizadora del preciado galardón mundial, ha vuelto a sorprender al anunciar el ganador del mejor de todos los tiempos (Best Of All Times, BOAT).

Dicho premio inventado por la revista gala y la UEFA reconoce al mejor ganador del Balón de Oro entre los que hayan ganado al menos dos veces tal distinción, por lo que solo había en realidad diez participantes, eligiéndose entre ellos por una votación popular de pago entre los usuarios de la citada publicación. Aunque el coste para poder emitir el voto era simbólico: un euro.

El Balón de Oro de 2008, el mejor para los votantes

Así, el Balón de Oro de 2008 del portugués Cristiano Ronaldo, que superó al argentino Lionel Messi y al español Fernando Torres aquel año, ha sido elegido el mejor de todos los tiempos, como confirmó este miércoles la organización del trofeo. Esa edición, en la que el delantero portugués, de nuevo a la prelista de su selección tras la polémica del último parón, militaba en el Manchester United, fue la más votada, por delante de la de Messi de 2012 y la del propio delantero portugués de 2017, ya en las filas del Real Madrid.

Cabe destacar además que los trofeos de ambos jugadores, que acumulan 13 Balones de Oro entre ambos, se alternan en los doce primeros puestos hasta que aparece un jugador diferente: el brasileño Ronaldo Nazario de 2002.

La distancia de Messi en el palmarés del Balón de Oro

El de 2008 fue el primero de los cinco balones de oro ganados por el portugués, que después recibió los de 2013, 2014, 2016 y 2017, todos ellos ya en el conjunto blanco. Por su parte, Messi es el más premiado de la historia con un total de ocho trofeos, en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, los siete primeros durante su etapa en el FC Barcelona y el últimos de ellos ya en el Inter Miami.

A buen seguro, no habrá sentado nada bien en Argentina que su estrella haya quedado por detrás de su gran rival futbolísticos en este nuevo premio. No en vano, la prensa del país ya mostró su malestar por ver cómo el ex azulgrana, a sus 39 años, quedaba quinto en la votación del Balón de Oro de este 2026.

El resto de aspirantes al BOAT

Junto a los Cristiano Ronaldo y Messi, los otros jugadores por los que se podían vitar eran Marco van Basten, Michel Platini y Johan Cruyff, que ganaron en tres ocasiones el Balón de Oro, y aquellos que lo conquistaron dos veces: Ronaldo Nazario, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Alfredo Di Stéfano y Karl-Heins Rummenigge.