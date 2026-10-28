Neymar, castigado por 'culpa' de Vinicius Junior: sanción oficial y tres partidos fuera

Neymar ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por incumplir el protocolo Vinícius-Prestianni durante el Santos-Bahía. El delantero brasileño estará ausente durante tres jornadas del Brasileirao ya que debía cumplir un partido de suspensión automática por la tarjeta roja directa

Neymar vuelve a estar en el centro de la polémica en Brasil. El delantero del Santos ha recibido una sanción de dos partidos por parte del Tribunal Superior de Justicia Deportiva (TSJD) después de incumplir el protocolo de la ley derivada de la polémica entre Vinícius y Prestianni durante el encuentro frente al Bahía, correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao. Una decisión que agrava la situación del futbolista, que finalmente se perderá los próximos tres compromisos de su equipo.

El organismo disciplinario brasileño ha tomado la decisión este miércoles 28 de octubre por mayoría de votos, después de analizar el incidente protagonizado por el exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain. La polémica se produjo cuando Neymar se tapó la boca con la mano mientras mantenía una discusión con Rodrigo Nestor, centrocampista del Bahía, una conducta contemplada en el protocolo contra los insultos discriminatorios.

El árbitro del encuentro, Sávio Pereira Sampaio, no advirtió inicialmente el gesto, pero recibió el aviso del VAR y, tras revisar las imágenes, decidió mostrarle la tarjeta roja directa. Una expulsión que provocó una reacción airada del brasileño y desencadenó un enfrentamiento entre los futbolistas de ambos equipos.

La 'ley Prestianni' deja a Neymar fuera de tres partidos

Aunque la sanción impuesta por el TSJD es de dos encuentros, la situación disciplinaria de Neymar provoca que su ausencia se prolongue durante tres jornadas. El brasileño ya debía cumplir un partido de suspensión automática por la tarjeta roja directa recibida frente al Bahía. A ello se añade el encuentro adicional derivado de la resolución disciplinaria y otro más por acumulación de amonestaciones, después de haber visto una tarjeta amarilla antes del incidente con Rodrigo Nestor.

De esta manera, Neymar se perderá los enfrentamientos del Santos ante el Palmeiras, el Red Bull Bragantino y el Coritiba. Tres compromisos en los que el conjunto brasileño tendrá que afrontar la competición sin una de sus principales referencias ofensivas. Si no se modifica la resolución, el delantero podría regresar a los terrenos de juego después del próximo parón internacional, cuando el Santos reciba al Grêmio en Vila Belmiro. No obstante, el club brasileño todavía dispone de la posibilidad de recurrir la sanción, por lo que el caso podría tener nuevos capítulos en los próximos días.

Neymar estalla tras su expulsión y cuestiona el protocolo

La controversia no terminó con la tarjeta roja. Después del encuentro, que finalizó con empate a uno, Neymar utilizó sus redes sociales para mostrar su indignación por lo sucedido y cuestionar la interpretación de la norma. El futbolista reconoció que había cometido un error al taparse la boca durante la discusión, pero defendió que no había realizado ningún comentario racista y acusó a Rodrigo Nestor de aprovecharse de la situación para provocar su expulsión. "Sé que me equivoqué al ponerme la mano en la boca, pero no había dicho nada y él ya estaba levantando la mano", explicó el brasileño tras el incidente.

Posteriormente, el delantero fue todavía más contundente y aseguró que el protocolo, creado para combatir el racismo, podía utilizarse de manera interesada durante los partidos. Neymar también pidió disculpas a los aficionados del Santos por su expulsión, aunque mantuvo sus críticas hacia el comportamiento del futbolista del Bahía. Por su parte, Rodrigo Nestor defendió su versión de los hechos y aseguró que había recibido comentarios irrespetuosos por parte del atacante, aunque evitó revelar públicamente las palabras que supuestamente le había dirigido.

De la polémica entre Vinícius y Prestianni al castigo a Neymar

El episodio ha vuelto a situar en el foco el denominado protocolo Vinícius-Prestianni, relacionado con la polémica que protagonizaron el futbolista del Real Madrid y el del Benfica durante un enfrentamiento de Champions League de la pasada temporada. Aquel incidente, en el que el argentino fue acusado de dirigirse a Vinícius Júnior con la boca tapada para realizar un comentario racista, reabrió el debate sobre las dificultades para identificar posibles insultos discriminatorios sobre el terreno de juego.

La aplicación de este tipo de medidas pretende evitar que los futbolistas oculten deliberadamente sus palabras durante enfrentamientos con sus rivales, aunque el caso de Neymar ha generado una nueva discusión sobre su interpretación y las consecuencias disciplinarias. El castigo al brasileño supone un nuevo precedente en la aplicación de este protocolo, que ya tuvo también un caso importante en el pasado Mundial y un intento fallido por parte de Messi con Cucurella en la final.