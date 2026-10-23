Neymar (34 años) ya piensa en su retirada: "Voy a pasar un año sin hacer un carajo, tocándome las pelotas"

Con su futuro en el Santos todavía por definir, el exjugador del Barcelona y del PSG ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre sus planes cuando cuelgue las botas

A sus 34 años, el final de la carrera de Neymar empieza a aparecer en el horizonte. Con su contrato con el Santos llegando a su fin en diciembre y sin que haya una confirmación sobre lo que hará después, el brasileño vuelve a tener su futuro en el aire.

En una entrevista con 'Varanada Gourmet', Neymar explica que no tiene ninguna intención de llenar su agenda de compromisos nada más colgar las botas. El ex del Barça o el PSG quiere disfrutar de su tiempo, estar con sus hijos y recuperar una libertad que la exigencia del fútbol profesional no siempre le ha permitido tener.

El brasileño también dejó una confesión llamativa sobre su relación con este deporte. Aunque el fútbol ha marcado toda su vida, no disfruta especialmente viéndolo por televisión. "No, no me gusta. El baloncesto sí me gusta, pero también solo de vez en cuando", reconoció al ser preguntado por sus preferencias televisivas. Después fue todavía más claro: "Me pongo de mal humor viéndolo".

Neymar prefiere ser protagonista con la pelota antes que sentarse a ver jugar a otros. "Cuando lo decía en las entrevistas o a mis amigos, nadie me creía. Amo el fútbol, pero amo jugarlo. Sentarme en el sofá, encender la tele y ver un partido... no puedo. Cuando los chicos vivían conmigo en París y Barcelona, los sábados y domingos solo había fútbol en la televisión. Me ponía furioso, ni siquiera me quedaba en el salón. Desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde viendo fútbol... ¡No lo soporto!", detalló.

Una vida más tranquila junto a sus hijos

Más allá de su futuro deportivo, el delantero habló de cómo intenta organizarse para pasar tiempo con sus hijos a pesar de una rutina que sigue marcada por los entrenamientos y la recuperación física. "Mi vida es muy ajetreada; hago fisioterapia, entreno… Tengo momentos específicos con los niños e intento hacer lo que a ellos les gusta. A mi hija le encanta Shrek, también El Grinch; los veo con ella", contó.

Los documentales y las series ocupan también parte de su tiempo libre, lejos de la presión que acompaña a un futbolista de su dimensión. Una dinámica que podría ganar peso cuando deje definitivamente el fútbol profesional.

"Obviamente, cuando me retire, voy a pasar un año sin hacer un carajo. Tocándome las pelotas. Voy a hacer esto: si hoy tengo ganas de jugar al fútbol, juego al fútbol. Si hoy no tengo ganas de hacer un carajo, no hago nada", concluyó Neymar.