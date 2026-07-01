La Ley Vinicius provoca una nueva expulsión en el Mundial 2026

México salió victorioso ante Ecuador en un duelo marcado por la tensión, la Ley Vinicius y una expulsión que vuelve a sacudir el Mundial 2026: Piero Hincapié vio la tarjeta roja en el 94' y se convierte en el segundo jugador en caer por la norma que mantiene en alerta a todas las selecciones

México salió victorioso de su enfrentamiento contra Ecuador. Los de Javier Aguirre ya esperan rival en octavos de final del Mundial 2026, que será Inglaterra o RD Congo. Sin embargo, el choque que tuvo lugar en el Estadio Banorte volvió a tener un expulsado, en este caso, en el combinado de Sebastián Beccacece. Piero Hincapíe recibió la tarjeta roja al cubrirse la boca y decirle algo a Santiago Giménez, fruto de la Ley Vinicius.

Piero Hincapié se une, de esta manera, a Miguel Almirón, que fue expulsado en el Turquía - Paraguay por la misma razón, siendo los dos jugadores que han recibido tarjeta roja por la conocida Ley Vinicius, tras lo ocurrido entre el futbolista del Real Madrid y Prestianni en el choque de Champions League. Cabe recordar que esta nueva norma entró en vigor en este Mundial, tal y como lo estableció la International Football Association Board (IFAB).

Hincapié, un nuevo expulsado por de la Ley Vinicius en este Mundial 2026

No fue un partido fácil para Ecuador ante una de las anfitrionas de este Mundial 2026. México comenzó siendo más agresiva desde el primer minuto del partido, acabando la primera parte con hasta diez remates totales, acechando la portería de Galindez. En este sentido, el combinado de Javier Aguirre encontró el premio en los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, que les dio tranquilidad a la hora de afrontar el segundo tiempo.

Esto pudo provocar la expulsión de Piero Hincapié en los minutos finales del encuentro, que tuvo una intensa lucha sobre el terreno de juego con Santiago Giménez desde que entró al partido, en el 74'. El delantero del Cagliari fue un dolor de muela el tiempo que estuvo disputando el choque, metiendo en problemas a la defensa de Ecuador. Además, la tensión era tal que estaba en juego el billete a octavos de final del Mundial 2026.

Consecuencias inmediatas a la eliminación de Ecuador del Mundial 2026

De esta manera, el colegiado del encuentro entre México y Ecuador, Slavko Vincic, acudió al VAR para revisar las imágenes. Tras ello, no tuvo dudas en expulsar a Piero Hincapié en el minuto 94, ya con el partido a muy poco de dar por finalizado. El defensa del Arsenal supone el segundo expulsado por la Ley Vinicius, que está siendo utilizada de manera muy firme en este Mundial, con los jugadores más que avisados con esta nueva norma.

Al término del encuentro, Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, anunció su salida del cargo: "Me hubiese gustado seguir, haber estado hoy seguramente victorioso en un partido más. Creo que era cumplir ese objetivo que queríamos. Los resultados son los que mandan y hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, pero con mucha gratitud, con mucha tranquilidad y mucha paz interior, que hemos dado todo".

El origen de la Ley Vinicius

Antes de la tarjeta roja que vio Hincapié en el México - Ecuador, Miguel Almirón fue expulsado en el Turquía - Paraguay por la Ley Vinicius, ya que se tapó la boca al dirigirse al jugador Mert Muldur. Por ello, el árbitro dle encuentro en este caso, Iván Bartón recibió la llamada del VAR (Khamis Mohammed Al Marri) para revisar la jugada en el monitor. Finalmente, se tomó la decisión de mostrarle la roja directa en el minuto 45.

El origen de la Ley Vinicius se remonta a abril de este año 2026, cuando la FIFA aprobó esta nueva norma por la que se sancionaría con tarjeta roja a aquel futbolista que se tape la boca para decirle algo a sus rivales. Las imágenes de Vinicius con Prestianni en el Benfica - Real Madrid de UEFA Champions League dieron la vuelta al mundo y provocó que el organismo tomase la decisión de poner en rigor esta multa.