Sobre una pista mojada y en el peor circuito para Aston Martin, el piloto asturiano acabó en el Top-10 la primera jornada del GP de Las Vegas 2026

Los Aston Martin sorprenden en Las Vegas. Ése sería el gran titular del primer día de la Gran Premio que se disputa en la Ciudad del Pecado. En una jornada marcada por la lluvia, que dejó sin tiempos los primeros libres y en el circuito que, a priori, peor se les daba a los monoplazas verdes, Fernando Alonso hizo el décimo mejor tiempo y Stroll acabó justo detrás de él.

Eso ocurrió en la segunda sesión de entrenamientos libres, que dejó a George Russell en lo más alto de la clasificación gracias a un tiempo de 1:47.272. El británico aventajó en apenas 0.071 segundos a Pierre Gasly, mientras que Charles Leclerc terminó tercero, a 0.333 segundos de la referencia.

Hay que decir que el asfalto estaba aún mojado de la primera sesión y aunque fue secándose, nadie arriesgó a poner neumáticos de seco. Y ya se sabe, cuando hay lluvia todo se iguala y ahí, Alonso es un mago.

George Russell, en la FP2 de Las Vegas / Imago

Por detrás, Isack Hadjar se hizo con la cuarta plaza, aunque ya a 1.135 segundos del mejor registro. El campeón, Andrea Kimi Antonelli, tuvo que conformarse con el octavo puesto, a 1.771 segundos de su compañero de equipo en Mercedes. Con un tiempo ligeramente superior al de Franco Colapinto y Fernando Alonso, que cerraron las diez primeras posiciones, separados por apenas dos milésimas.

Sin tiempos en la FP1 y Alonso beneficiado

Antes, la lluvia había la gran protagonista del inicio del GP de Las Vegas 2026. En los primeros libres, las condiciones de la pista fueron tan complicadas que terminaron sin que ninguno de los 17 pilotos que salieron a pista consiguiera marcar un tiempo.

Ni siquiera los neumáticos de lluvia extrema ofrecían suficiente agarre ante las bajas temperaturas que se daban en pista. Max Verstappen llegó a comparar el circuito con una pista de hielo, mientras que Andrea Kimi Antonelli advirtió de los numerosos problemas de aquaplaning.

La lluvia, protagonsta en Las Vegas / Imago

El que más cerca estuvo de lamentarlo fue Charles Leclerc, que llegó a pasar muy cerca del muro en la curva 12. Ante el peligro evidente, la actividad fue mínima.

La mayoría de los pilotos esperaron hasta los últimos minutos para probar el asfalto. Fue una oportunidad desaprovechada para Jak Crawford, que sustituyó a Fernando Alonso al volante del Aston Martin y apenas pudo completar una vuelta de reconocimiento. Eso permitió al ovetense llegar a los Libres 2 sin apenas perder rodaje respecto a sus rivales.

Resultados FP2 - GP de Las Vegas 2026 de F1

1. George Russell (Mercedes) 1'47.272

2. Pierre Gasly (Alpine) +0.071

3. Charles Leclerc (Ferrari) +0.333

4. Isack Hadjar (Red Bull) +1.135

5. Oscar Piastri (McLaren) +1.181

6. Lewis Hamilton (Ferrari) +1.211

7. Lando Norris (McLaren) +1.565

8. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +1.771

9. Franco Colapinto (Alpine) +1.957

10. Fernando Alonso (Aston Martin) +1.959

11. Lance Stroll (Aston Martin) +2.510

12. Alexander Albon (Williams) +2.557

13. Max Verstappen (Red Bull) +2.869

14. Sergio Pérez (Cadillac) +3.159

15. Oliver Bearman (Haas F1) +3.427

16. Liam Lawson (Racing Bulls) +3.737

17. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +3.876

18. Carlos Sainz (Williams) +4.299

19. Nico Hulkenberg (Audi) +4.535

20. Gabriel Bortoleto (Audi) +5.053

21. Valtteri Bottas (Cadillac) +5.522

22. Rafael Camara (Haas F1) +6.317