Mbappé, lesionado, muestra su implicación con el Real Madrid

El francés ha publicado este domingo un video en su cuenta personal de Instagram en el que se le ve corriendo en una cinta sin, aparentemente, demasiados problemas

El Real Madrid ha sido uno de los equipos que en este parón de selecciones ha visto como hasta dos de sus jugadores terminaban tocados a nivel físico. El cuadro de José Mourinho recibió antes de tiempo, a consecuencia de sendas lesiones, a Konaté y a Mbappé. En el caso del delantero, el Real Madrid publicó un parte médico en el que informaba de una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución", rezaba el parte médico del Real Madrid.

Con este parte, Mbappé podría estar de vuelta en dos semanas, es decir, llegaría muy justo para el encuentro ante el Villarreal, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports y que supondría el regreso a la competición tras el parón por selecciones de los blancos. Para tratar de estar en dicho encuentro, Mbappé sigue ejercitándose y este domingo ha publicado un video en su cuenta personal de Instagram para demostrar en qué momento se encuentra.

Mbappé, corriendo y dispuesto a volver cuanto antes con el Real Madrid

En el video publicado en la mañana de este domingo por Mbappé, se puede ver al jugador del Real Madrid corriendo en una cita sin aparentemente demasiados problemas. Si bien es cierto, que no es lo mismo correr en una cita y con un calzado diferente al de las botas de fútbol que hacerlo en un terreno de juego de césped y en un partido de alta competición.

Se desconoce si el video publicado por Mbappé en Instagram es de este mismo domingo o de días atrás. El caso es que si es de este domingo, el galo demuestra con estas imágenes su implicación por el club blanco.

De este modo Mbappé vuelve a lanzar un mensaje en redes sociales para demostrar esa implicación que ha estado tantas veces cuestionada en el Real Madrid. Mbappé además, está demostrando en este arranque de temporada con el Real Madrid que era el jugador más en forma hasta antes de su inoportuna lesión con Francia.

Mbappé ha marcado ocho goles entre Liga y Champions League. Ahora el Real Madrid espera la vuelta del galo para el duelo de Liga del próximo 10 de octubre en el Santiago Bernabéu ante el anteriormente citado, Villarreal.

El Real Madrid, pendiente de sus internacionales

Con Mbappé y Konaté ya de vuelta por sendas lesiones al Real Madrid, el cuadro blanco aún tiene varios jugadores desperdigados con sus respectivas selecciones. Con España, Huijsen, Cucurella y Espí aún tienen que afrontar el último duelo de la Nations League. Bellingham, Arnold, Camavinga y Güler, con Inglaterra, Francia y Turquía respectivamente, afrontan la misma situación que los españoles. Al igual que ocurre con Bernardo Silva y Dumfries, concentrados respectivamente con Portugal y Países Bajos.

Por otro lado, jugadores como Vinicius y Endrick con Brasil, o Diomande con Costa de Marfil, ya han completado sus compromisos internacionales y previsiblemente estarán de vuelta la próxima semana a los entrenamientos del Real Madrid. Brahim Díaz disputará este domingo el último choque de clasificación para la próxima Copa África con Marruecos.