Después de Mbappé, nueva polémica en el Real Madrid: Huijsen, comprometido por su última imagen

El defensa español apareció en una imagen junto a su compañero de equipo Thiago Pitarch en la que tenía una mano en el volante y otra en el teléfono movil. Este pasado domingo, el galo compartió una historia en redes montando en bicicleta, apenas 10 días después de que Mourinho dijese que los jugadores no deberían usarla por el riesgo a una posible caída

El Real Madrid no está teniendo precisamente un parón de selecciones tranquilo. El cuadro de José Mourinho ha visto como dos de sus jugadores, Mbappé y Konaté, han regresado antes de tiempo a consecuencia de sendas lesiones con la selección de Francia. Además, Carlos Espí dejó la convocatoria con la sub 21 para incorporarse a la absoluta de Luis de la Fuente y jugadores como Dumfries o Arda Güler, volverán a la disciplina merengue con más de 300 minutos en sus piernas.

A todo esto hay que añadir que precisamente este pasado jueves, Mbappé, uno de los lesionados, subió una historia a Instagram en la que se le veía montando en bici en unos días de descanso que el galo se ha tomado de vacaciones junto a su pareja, Ester Expósito.

Estas imágenes cobraron más importancia tras volver a ponerse de actualidad unas declaraciones de Mourinho en las que apuntaba que un jugador no debería montar en bici por el riesgo que conlleva ante una posible caída.

Después de este lío de Mbappé del que no se sabe aún si el Real Madrid tomará algún tipo de medidas, ahora es Huijsen el que se ha visto en el centro de la polémica tras aparecer en una imagen junto a Thiago Pitarch en una situación 'ilegal'.

Huijsen, junto a Thiago Pitarch con una mano en el volante

En la imagen compartida por Thiago Pitarch, se ve al jugador del Real Madrid dentro de un vehículo junto a Dean Huijsen. El problema de la instantánea compartida por el centrocampista del Real Madrid que este curso está jugando en el Castilla, es que en la misma se ve a Dean Huijsen con una mano en el volante y en la otra un teléfono móvil que mira de reojo perdiendo de vista la carretera.

Huijsen está concentrado con la selección española de Luis de la Fuente

Se desconoce si en ese momento Huijsen y Thiago Pitarch estaban en marcha o si por el contrario el coche estaba parado y fue por eso por lo que el central consultó el teléfono móvil. Esta imagen de los dos jugadores del Real Madrid no ha tardado en correr como la espuma por redes sociales y ha recibido numerosas críticas de los usuarios, especialmente de los aficionados merengues.

Miedo a un nuevo vestuario descontrolado en el Real Madrid

Muchos interpretaron este pasado domingo la imagen de Mbappé montado en bicicleta como un pulso del jugador francés a José Mourinho, técnico del Real Madrid. En el caso de Huijsen, precisamente Mourinho ha tenido palabras de elogio hacia el central español y este suele mantenerse en un perfil bajo de exposición más allá de lo meramente deportivo.

Lo más normal es que el Real Madrid no tomase cartas en el asunto, ni en el de Mbappé con su video montando en bicicleta como en el de Huijsen, ya que su foto junto a Thiago Pitarch no demuestra que el central estuviese cometiendo ninguna infracción al volante al no conocerse el contexto de la misma.